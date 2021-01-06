預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠

8大道宜康診所已預定200劑疫苗，將為優先群體接種疫苗。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州 開放私人診所醫護人員施打新冠疫苗 ，布碌崙(布魯克林)8大道一家華人 診所已預定200劑疫苗，為優先人群注射，預計本周到貨；該診所負責人擔憂從事家庭護理的華人居多，200劑疫苗根本不夠。

紐約州4日起為診所雇員、醫生助理與護士、療養院、驗屍官、喪葬工作者、管理新冠疫苗的工作人員、牙科診所員工、新冠追蹤人員等接種新冠疫苗；不少診所日前接獲市府相關部門的通知，獲得授權預定疫苗，位於8大道的「宜康診所」正等待接收200劑疫苗。

宜康診所負責人葉宏醫生5日表示，市府規定每家診所預訂最大劑量是200劑疫苗，他在第一時間便完成申請，預計最快可能在7日(周四)或8日(周五)就可收到這批疫苗。

葉宏指出，即便社區診所開始接收疫苗，但按照政府目前公布的計畫，只能優先為部分人施打，因此民眾先不要急著想要預約。

從事家庭護理行業的華人很多，葉宏說，疫苗可能供不應求，這是他比較擔心的問題，之後再申請更多疫苗，不確定能否順利獲得。

葉宏表示，由於疫苗供應有限，市府對診所接種疫苗的程序和進度有嚴格規定，例如每打一劑都要匯報相關的信息、針對規定的群體接種疫苗等；若違反規定恐怕將喪失資格，因此各家診所都十分認真。

一名在布碌崙從事醫療相關工作者表示，儘管外界都擔憂接種疫苗會產生副作用，但他們屬於頻繁接觸民眾的人群，為了自己和別人，都應積極接種；但他也說，隨著病毒變種傳播率更快，希望政府可再加快疫苗接種速度，讓普羅大眾都接種疫苗，「這才是停止病毒傳播的最理想方式」。