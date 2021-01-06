我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠

記者顏潔恩／紐約報導
8大道宜康診所已預定200劑疫苗，將為優先群體接種疫苗。(記者顏潔恩/攝影)
8大道宜康診所已預定200劑疫苗，將為優先群體接種疫苗。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州開放私人診所醫護人員施打新冠疫苗，布碌崙(布魯克林)8大道一家華人診所已預定200劑疫苗，為優先人群注射，預計本周到貨；該診所負責人擔憂從事家庭護理的華人居多，200劑疫苗根本不夠。

紐約州4日起為診所雇員、醫生助理與護士、療養院、驗屍官、喪葬工作者、管理新冠疫苗的工作人員、牙科診所員工、新冠追蹤人員等接種新冠疫苗；不少診所日前接獲市府相關部門的通知，獲得授權預定疫苗，位於8大道的「宜康診所」正等待接收200劑疫苗。

宜康診所負責人葉宏醫生5日表示，市府規定每家診所預訂最大劑量是200劑疫苗，他在第一時間便完成申請，預計最快可能在7日(周四)或8日(周五)就可收到這批疫苗。

葉宏指出，即便社區診所開始接收疫苗，但按照政府目前公布的計畫，只能優先為部分人施打，因此民眾先不要急著想要預約。

從事家庭護理行業的華人很多，葉宏說，疫苗可能供不應求，這是他比較擔心的問題，之後再申請更多疫苗，不確定能否順利獲得。

葉宏表示，由於疫苗供應有限，市府對診所接種疫苗的程序和進度有嚴格規定，例如每打一劑都要匯報相關的信息、針對規定的群體接種疫苗等；若違反規定恐怕將喪失資格，因此各家診所都十分認真。

一名在布碌崙從事醫療相關工作者表示，儘管外界都擔憂接種疫苗會產生副作用，但他們屬於頻繁接觸民眾的人群，為了自己和別人，都應積極接種；但他也說，隨著病毒變種傳播率更快，希望政府可再加快疫苗接種速度，讓普羅大眾都接種疫苗，「這才是停止病毒傳播的最理想方式」。

疫苗 紐約州 華人

上一則

紐約州疫苗供應不足 不強制接種

下一則

無證攤販占據法拉盛 小商家怒

延伸閱讀

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種
哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種
疫苗施打間隔期拉長 BioNTech：無法確保防護力

疫苗施打間隔期拉長 BioNTech：無法確保防護力
紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說