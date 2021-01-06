我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

納蘇郡首個疫苗分配中心開放

記者牟蘭／紐約報導
長島納蘇郡首個疫苗分配中心5日開放，符合接種資格的民眾在門外排隊等候。(美聯社)
長島納蘇郡首個疫苗分配中心5日開放，符合接種資格的民眾在門外排隊等候。(美聯社)

長島納蘇郡(Nassau County)與諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)及州府合作，在納蘇郡社區學院(NCC)成立首個疫苗分配中心(Vaccination Distribution Center)，幫助長島居民盡早注射疫苗，5日迎來100名首批需要注射的醫護人員，6日開放新一輪的註冊。

這個疫苗分配中心將在納蘇郡社區學院的CCB大樓中成立，5日起為符合要求的民眾接種新冠疫苗；郡長庫倫(Laura Curran)表示，當地的首個疫苗分配中心，旨在幫助醫院為民眾注射新冠疫苗。

庫倫呼籲所有符合要求注射的急救與醫護人員盡快註冊接種，幫助當地經濟早日復甦，「接種疫苗才能幫助納蘇郡居民保持健康、學校不關門、商家能繼續經營；我們可以做到，納蘇郡加油！」

諾斯韋爾醫療中心的會長兼總裁道林(Michael Dowling)表示，疫苗分配中心的宗旨是，安全且快速的公平分配疫苗；他說，由於疫苗數量有限，他鼓勵每一名符合要求注射的民眾，尤其是易感人群，盡快報名參與。

納蘇郡政府表示，疫苗免費為公眾注射，符合本輪注射要求的人員需提前報名登記，詳情請登錄網頁 www.nassaucountyny.gov/vaccine。

新冠疫苗。(美聯社)
新冠疫苗。(美聯社)
長島納蘇郡首個疫苗分配中心5日開放，開始為符合接種資格的民眾注射。(美聯社)
長島納蘇郡首個疫苗分配中心5日開放，開始為符合接種資格的民眾注射。(美聯社)

疫苗 長島

上一則

調查：紐約近1/4房客付租金有困難

下一則

快餐業主 禁任意解聘或縮短工時

延伸閱讀

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種

不打就失效！加州醫院疫苗冰櫃故障 緊急找850人接種
哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

太慢了！目前疫苗配送速度 芝城需花1.5年才能完成接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種
疫苗施打間隔期拉長 BioNTech：無法確保防護力

疫苗施打間隔期拉長 BioNTech：無法確保防護力
紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說