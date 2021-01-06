納蘇郡首個疫苗分配中心開放

長島納蘇郡首個疫苗分配中心5日開放，符合接種資格的民眾在門外排隊等候。(美聯社)

長島 納蘇郡(Nassau County)與諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)及州府合作，在納蘇郡社區學院(NCC)成立首個疫苗 分配中心(Vaccination Distribution Center)，幫助長島居民盡早注射疫苗，5日迎來100名首批需要注射的醫護人員，6日開放新一輪的註冊。

這個疫苗分配中心將在納蘇郡社區學院的CCB大樓中成立，5日起為符合要求的民眾接種新冠疫苗；郡長庫倫(Laura Curran)表示，當地的首個疫苗分配中心，旨在幫助醫院為民眾注射新冠疫苗。

庫倫呼籲所有符合要求注射的急救與醫護人員盡快註冊接種，幫助當地經濟早日復甦，「接種疫苗才能幫助納蘇郡居民保持健康、學校不關門、商家能繼續經營；我們可以做到，納蘇郡加油！」

諾斯韋爾醫療中心的會長兼總裁道林(Michael Dowling)表示，疫苗分配中心的宗旨是，安全且快速的公平分配疫苗；他說，由於疫苗數量有限，他鼓勵每一名符合要求注射的民眾，尤其是易感人群，盡快報名參與。

納蘇郡政府表示，疫苗免費為公眾注射，符合本輪注射要求的人員需提前報名登記，詳情請登錄網頁 www.nassaucountyny.gov/vaccine。