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私人診所醫護開放接種 華人搶登記

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約4日起開放私人診所雇員、醫生助理與護士等其餘未施打新冠疫苗的醫護人員施打疫苗。(市長辦公室提供)
紐約4日起開放私人診所雇員、醫生助理與護士等其餘未施打新冠疫苗的醫護人員施打疫苗。(市長辦公室提供)

紐約州4日開放為私人診所雇員、醫生助理與護士等其餘未施打新冠疫苗的醫護人員施打新冠疫苗；有華人醫護在開放註冊當下就馬上上網登記，不過至5日的預約都已額滿，只能預約到往後日期；也有醫療相關工作者認為，紐約施打疫苗速度緩慢，等於增加大眾感染風險，希望政府能加快速度、盡早將疫苗普及至普通大眾。

根據紐約州府消息，4日起開始為診所雇員、療養院及其他護理機構居民和員工、驗屍官、直接接觸傳染性物質和體液的喪葬工作者、管理新冠疫苗的工作人員、牙科診所員工、理療師、其他特殊診所和市警醫療人員等人注射新冠疫苗，希望在本周接種量可達10萬劑。

亞美醫師協會(CAIPA)外展部經理黃雪莉，也於4日上網登記接種疫苗；她表示，網上的登記流程相當簡單，只要輸入姓名、電話等基本資料，在短時間就可完成，不過5日的預約都已額滿，她只能預約6日，希望能盡快接種疫苗。

不過也有不具名的華裔醫療相關工作者表示，紐約州從去年12月中開始為首批醫護人員施打疫苗，至今進度緩慢，另外像是養老院員工及耆老等，同樣應該首批接種疫苗的人群，也還未施打完，如今開放更多人接種疫苗，且僅有少數幾個施打地點，即便已開放登記，也還需要再等待幾天，才能接種疫苗，更要再等21天，才能接種第二劑。

該醫療工作者說，晚一天施打疫苗，就等於增加一天感染新冠的風險，對於這些工作者來說，等於每天都在賭博，只能祈禱自己不要染疫；他希望政府能夠加開疫苗施打地點，並加快施打速度，如此才能夠快速將疫苗普及至一般大眾，避免疫情再次大規模擴散。

疫苗 紐約州 養老院

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