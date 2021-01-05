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康尼島新建「鳳凰」過山車 寄望浴火重生

記者黃伊奕／紐約報導
康尼島遊樂園將建新過山車「鳳凰」。（康尼島遊樂場提供）
康尼島遊樂園將建新過山車「鳳凰」。（康尼島遊樂場提供）

遭新冠疫情重創讓布碌崙(布魯克林)康尼島遊樂場，明年夏天將建一個全新的過山車，取名「鳳凰」，寄望康尼島能在疫後「浴火重生」，希望以此吸引更多遊客前來，重振當地經濟。

這被命名為「鳳凰」(Phoenix)的過山車高達68呎，將會在百年歷史的神奇摩天輪(Wonder Wheel)旁建造，帶給遊客更多刺激體驗；據經營神奇摩天輪已數十年的Vourderis家族介紹，新的過山車比以往任何過山車都要刺激，時速達34哩，全程將有上下顛倒、急速轉彎等多個驚險環節。

鳳凰過山車預計2021年初就開始組裝，將是美國過山車公司Vekoma在迪斯尼遊樂園之外打造的第一個訂製過山車，也是康尼島遊樂園至今為止最大的一筆設備投資。

據悉在2018年，Vourderis家族就已經計畫建該過山車，並在疫情爆發前就貸款準備該項目，但新冠疫情的爆發，導致遊樂園經營完全停擺，直到在當地市議員崔馬克(Mark Treyger)、州參議員沙維娜(Diane Savino)以及紐約市經濟發展局、市規畫局聯手相助，才讓該過山車計畫能繼續推進。

疫情 康尼島 紐約市

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