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布碌崙下城公車專用道 執法攝像頭啟動

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙下城公車專用道執法攝像頭啟用。（市交通局提供）
布碌崙下城公車專用道執法攝像頭啟用。（市交通局提供）

布碌崙(布魯克林)下城公車專用道上的執法攝像頭日前已啟動，60天警告期內，占用公車專用道的駕駛將收到警告通知，2月27日將正式開罰，初犯罰50元，再犯罰金更高。

布碌崙下城Jay街公車專用車道長0.8哩，從Smith街交Livingston街至Jay街交Tillary街，公車專用道執法攝像頭已於29日正式啟動，有60天違規豁免期；在豁免期違規占用公車專用道的司機將收到警告信，提醒司機不要再犯；但一旦豁免期過後，凡是占用公車專用道的車主將會收到一次50元罰款，再犯罰金更高，而該罰款針對車輛而非駕駛員，所以不會被扣除駕駛積分。

布碌崙下城Jay街公車專用道於8月啟動，是市長白思豪推出的「更好公車重啟」(Better Buses Restart)計畫下打造的第一條公車專用道，自實施以來大大改善了公車出行時間效率以及車道上整體流量。

據統計，實施公車專用道之後，在工作日相關道路南向公車車速提速27%到79%，北向公車提速45%到81%；在每日行車高峰期，也提速高達45%。

交通局表示，2021年8月之前都會繼續監控公車道的行車速度，以確保監控攝像頭執法有利於提高公車行車速度，改善民眾搭乘公車的效率。

此外交通局還提醒車輛駕駛，根據2019年通過法案，紐約市可根據需要，增設公車專用道上的執法攝像頭，不只在目前的16條線路上安裝，隨著時間推移將會有更多道路實施監控攝像頭執法，希望車輛駕駛能主動遵守交通法規。

布碌崙 紐約市 白思豪

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