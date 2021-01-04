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華埠燈籠吸人潮 新年長周末現生機

記者顏嘉瑩╱紐約報導
新年長周末，華埠用餐、消費的人潮增加。(記者顏嘉瑩╱攝影)
新年長周末，華埠用餐、消費的人潮增加。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠於日前在主幹道勿街(Mott St.)上懸掛250個燈籠增添節日氣氛，吸引大眾到華埠用餐，效果顯著，眾多民眾看到媒體宣傳後特別到華埠一探新景，加上天公作美，元旦長周末期間到華埠用餐、消費的民眾眾多，街頭出現入冬以來少見的排隊人潮。

趁著新年假期從上州到紐約市玩的華人周Carry說，特別想念華埠餐館的小籠湯包，與友人計畫花一天到紐約市過節，在上網搜尋華埠美食時，看到新聞提到華埠勿街掛了燈籠，於是特別等到傍晚點燈後，到華埠與燈籠合照。

她也說，「網路上有不少網友分享和華埠燈籠合照的照片，在疫情苦悶的日子裡，看到社區能保持生機，非常有鼓舞人心的效果。」

中餐館「勇記」的員工也表示，新年的周末生意相當不錯，該餐館原本只有三桌戶外用餐座，此次元旦長周末期間客人太多，要向對面餐館借用戶外用餐座，並將客人引導到對面，員工也需要來回走動送餐，相當忙碌；而即便已經增加了用餐座位，仍有不少人站在餐館外等候。

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，用餐人潮受到天氣和是否為周末等因素影響很大，根據商改區收取的垃圾量來看，去年25日聖誕節和31日新年前夕兩晚，看到社區垃圾量有明顯增加，顯示這兩天人潮較多；為了協助商家吸引更多人潮，社區除了掛燈外，也花費很多心血宣傳。

陳作舟說，目前社區回歸的人流，仍不及2019年同期的一半；但陳作舟也說，戶外用餐區的暖氣設備的確為餐館帶來更多生意；新年前，建築設計公司羅克韋爾集團(Rockwell Group)捐贈華埠社區19台電暖氣，並協助莫斯科街(Mosco St.)以南多間餐館安裝。

陳作舟表示，據自己觀察，在安裝電暖氣的前一天，餐館戶外用餐顧客僅有少數，而在安裝後，不僅顧客用餐體驗更佳，氣氛也明顯變好。

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