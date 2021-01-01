紐約州63萬劑疫苗 僅用掉1/3

紐約州新冠疫苗接種效率不彰，僅有三分之一疫苗已經使用，有些醫院的醫護人員也遲未接種。(路透)

雖然紐約州 府數月前就開始制定疫苗 分發和接種計畫，希望在更短時間內保證更多人獲得接種，以更快抑制疫情擴散，但州府日前數據顯示，全州獲得的63萬劑疫苗中，僅有20萬劑被使用，疫苗使用率為32%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，全美疫苗使用率為22.5%，已有1240萬劑疫苗投入使用。而紐約州府數據顯示，已到手的63萬劑疫苗中僅有20萬3000劑已被使用，還不到三分之一。

紐約市 的疫苗接種數據也並不樂觀，市長白思豪(Bill de Blasio)12月31日表示，過去三周內全市已有8萬8000人接種，相信只要疫苗供應充足，希望1月可為100萬人接種。

市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)表示，目前紐約市的疫苗接種速度仍較為落後，全市僅高危醫護人員數量就達到50萬人，但實際已接種人數卻遠遠不足，「我們應該每周接種40萬人。」

紐約市立大學公共衛生學院院長Ayman El-Mohandes表示，要確保市長目標實現，市府需要採用更為通力合作的計畫來執行接種，「該目標是可以實現的，但需要更多的組織和協調。」

Ayman El-Mohandes指出，給50萬名醫護人員和其他一線工作人員接種是最簡單的部分，因為他們可以直接在工作期間註冊和接受疫苗接種，但為耆老和其他市民接種會面臨更多挑戰，此外就算在醫護人員中間，也有很多對疫苗的不確定因素。

史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)院長Brahim Ardolic也指出，由於疫苗數量有限，該醫院6500名員工中，僅有不到2000人接種。