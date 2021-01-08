百年工業城華麗變身 冬季休閒好去處

工業城內擁有很多藝術壁畫。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)南區海岸線的工業城(Industry City)歷史悠久，曾是美國歷史上最主要的國際港口，經歷衰退後過去幾年裡成功轉型，成為布碌崙最主要的商業、活動、生活中心，購物、休閒、美食等一應俱全，提供一站式的多元休閒空間，疫情期間更規畫供暖充足的戶外用餐空間，以及多個溜冰場，讓大人和兒童一起迎接冬季風情。

工業城位於布碌崙2大道36街日落公園海濱區域，包括布碌崙陸軍碼頭等在內，總面積213畝，其中包括工業碼頭、工廠、大型倉庫等共16棟大型建築，是百年來紐約市最大的民營工業園區。

工業城因疫情打造的戶外用餐區域。（記者黃伊奕／攝影）

●油廠變身 碼頭貨運紅火

工業城的歷史故事要從一個叫做布什(Irving T. Bush)的企業家說起，外人眼裡，青年時代的布什是一個紈袴子弟，他的父親在日落公園海濱擁有一家煉油廠，但是這家煉油廠後來被巨頭標準石油(Standard Oil)公司併購；在布什21歲時其父親過世，留給布什200萬元巨額遺產，他用這筆錢買回了父親在日落公園海濱的物業，並且用這筆錢證明自己和父親一樣有著驚人的商業頭腦。

1894年，布什在父親原有的煉油廠地址上修建了全球第一座綜合製造、倉庫、運輸一體的大型製造業碼頭─布什碼頭，當時了解布碌崙貨運業務的人都不看好，並嘲笑布什公司是「布什的愚蠢」；布什最早開始在這裡從事香蕉進口業務，大批承載香蕉的船開到了布什碼頭，在他的倉庫短暫儲存後，又通過鐵路運輸至各地；很快布什賺了錢，又開始做起棉花、咖啡等生意，碼頭的生意也越來越好，後來人們開始改口叫布什航運天才。

各大連鎖品牌近幾年紛紛入駐工業城。（記者黃伊奕／攝影）

●戰時軍需 迎來輝煌時期

第一次世界大戰期間，布什碼頭大部分設施被徵用作海軍基地，其工廠和鐵路主要負責製造、裝卸和運送物資；之後大蕭條時期，布什碼頭業務曾陷入低迷，但是隨著第二次世界大戰軍工製造業巨大的需求，這裡又迎來輝煌時期，最多曾有2萬5000人在這裡工作。

但20世紀60年代開始，城市製造業開始衰退，工業城主要製造商陸續關門或搬走，工業城從此面臨40年的衰退期；1963年荷姆斯里(Harry Helmsley)和其合夥人購買了布什碼頭物業，將此發展為重要的服裝產業聚集區，但很多建築仍處於空置狀況；1974年後城市金融危機期間，布什碼頭開始成為非法工業廢棄毒素的垃圾廠，賣淫、毒品交易等非法活動也開始在這裡蔓延。

工業城5號大樓的CityFoundry是一家著名古董家具店。（取自工業城網站）

●易主轉型 小商家紛進駐

1986年布什碼頭再次易主，並且重新取名工業城，開始吸引藝術家、工匠、小型製造商入駐，但直到2013年當地仍有三分之一的建築是空置的，在內工作人數也僅僅只有2500人。

所幸這一切自2013年又開始發生變化，由Belvedere Capital和Jamestown領導的新集團開始重建工業城，在短短幾年裡，除了各種小商家、辦公室、新創公司等入駐外，Petco、Costco、Bed Bath Beyond等數十家大型連鎖品牌也紛紛加入。

如今的工業城被稱為布碌崙的Soho，在內除了Petco、Bed Bath & Beyond、Saks Fifth Avenue等一系列知名連鎖店外，還有一些獨一無二的純手工作坊和極具特色的小店。

夫格麗娜(Teressa Foglia)是一個帽子瘋狂愛好者，在工業城成立了自己第一個手工帽子店。（圖片取自工業城網站）

●特色商店 增添藝術風情

例如位於五號樓的Teressa Foglia，是一家純手工訂製帽子店，店主夫格麗娜(Teressa Foglia)是一個帽子瘋狂愛好者，在歐洲旅遊期間，在法國南部發現了一個女帽製作課程，之後在倫敦、柏林、洛杉磯等地開始學習設計和製作帽子，直到幾年前才在工業城5號大樓建立了第一個屬於自己的帽子店；她利用各種高檔材料為全世界的客人訂製獨一無二的帽子，無論是款式還是質地都讓人眼睛一亮，只不過價格也在千元起，令普通人喜愛卻難以擁有。

同樣位於工業城5號大樓的CityFoundry是一家古董家具店，裡面擁有來自多個世紀的經典家具，也有一些當代設計師的作品；但每一件家具和裝飾都極具韻味，多次被各大家具、裝飾雜誌提到。

四號樓的Li-Lac Chocolates成立於1923年，以現場純手工打造巧克力而聞名，在內超過120種巧克力從味覺到視覺為民眾提供了一場巧克力盛宴，就算路過的民眾也會被在內傳出的巧克力香氣所吸引；而該家店鋪還常常舉辦各種活動，讓人花費少量的價格就能親手製作並帶走精美的巧克力。

各種美食、小吃都能在工業城找到。（記者黃伊奕／攝影）

●各種活動 還有美食美酒

除了各種購物場所，工業城內還有各種提供製作學習課程的教室，從插花、茶藝到各種手工藝品製作數不勝數，位於六號樓的Nazz Forge常年提供各種金屬品製作課程；在內傳出的叮噹敲打的聲音，和時不時四濺的火花，讓人不禁聯想到當年布什碼頭鼎盛期。

Li-Lac Chocolates店內超過120種巧克力，從味覺到視覺為民眾提供了一場巧克力盛宴，(記者王彩鸝／攝影)

在工業城大家完全不用擔心會餓肚子，這裡有來自世界各地的美酒和美食，從日餐、中餐、泰餐、義大利餐到手指食物都能找到，其中爺叔湯包(Yaso Tangbao)就是來自上海的80後小伙打造的品牌，並曾受到紐約時報的好評。

每年冬天工業城內會將兩棟大樓中間的一片廣場打造成為真冰溜冰場。（圖片取自工業城網站）

每年冬天工業城內會將兩棟大樓中間的一片廣場打造成為真冰溜冰場，隨處可見的節日裝飾，也是當地居民拍下全家福的好去處；此外在內還常常舉辦各種脫口秀、藝術展、現場音樂會、跳蚤市場；所有想像得到的活動，都在工業城出現過。

★近期活動

．1月2日下午4時至8時，Sahadi酒吧戶外用餐區將舉辦免費爵士樂現場演奏，民眾可在現場品嚐新鮮的生蠔、酒水，地址為工業城Courtyard 3/4，民眾可從布碌崙35街交2大道入口進入。

．1月3日晚上6時至9時，將舉行戶外Bossa Nova現場音樂表演，免費對外開放，地址為工業城Courtyard 5/6，民眾可從布碌崙34街交2大道入口進入。

．1月5日下午5時至5時30分，將舉行線上瑜伽教學，瑜伽大師Thai James將在工業城通過線上帶領大家完成一整套瑜伽動作，視頻連結將發布在：https://www.instagram.com/industrycity/。

更多工業城活動可查詢網站：https://industrycity.com/events/。

★交通

工業城位於布碌崙36街274號，民眾可乘坐地鐵R、N、D線前往布碌崙36街站，或乘坐公車B35前往布碌崙39街/3大道、B37前往34街/3大道、B70前往3大道/36街。