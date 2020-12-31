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跨年夜嚴防恐襲 時報廣場禁民眾聚集

記者張晨／紐約報導
時報廣場周邊即將封鎖的路段示意圖。(記者張晨／攝影)
時報廣場周邊即將封鎖的路段示意圖。(記者張晨／攝影)

紐約市警30日就跨年夜安保舉行記者會，表示今年因疫情，31日晚時報廣場封鎖無人潮，執勤警員將比往年大幅減少，但仍將嚴防恐怖襲擊，廣場外圍也將嚴格限制人流，任何試圖在周邊聚集的人群都會被警察疏散。

影音來源：記者張晨

市警總警司莫乃漢(Terence Monahan)表示，時報廣場跨年夜晚，除了已經接受過新冠病毒檢測的現場演職人員及獲邀嘉賓能入場外，將不允許普通民眾到現場聚集觀看。

31日將封鎖的街道範圍是從曼哈頓西45街為界以北、西49街以南、第六大道以西以及第八大道以東的街區；當日從下午3時左右開始，時報廣場周邊街區也將對車輛和行人封閉，包括西41街及以北、西49街以南、第六大道以西以及第八大道以東；市警呼籲當日出行者選乘公共交通，避免封路造成的繞路和停車困難。

市警同時將在全市範圍內進行巡邏，設置眾多酒後駕車檢查點，市警重武器小組(Heavy Weapons Team)和反恐部門(Counter Terrorism Squad)均將在地鐵站等重點地區把守。

反恐小組指揮官馬泰索(Martine Materasso)表示，目前沒有針對跨年夜慶祝活動的可信威脅，但由於時報廣場的地標性地位，市警始終將它視為潛在受恐襲的目標，嚴加守衛。

「特別是聖誕節發生在田納西州納許維爾(Nashville)汽車爆炸案件，像往常一樣，我們密切關注發生在全國和世界各地的類似襲擊事件，所有情報都有助於我們為大型活動設計安保反恐框架。」馬泰索說，目前已在現場安置了混凝土屏障，並對封鎖區域內的停車場和類似地點進行了預先清查。

市警表示，也將在時報廣場內外部署其他安保小組，包括爆炸物探測犬、無人機探測隊以及攔截卡車等。

康尼島煙花秀、中央公園跨年跑取消

此外，作為跨年的傳統活動，布碌崙(布魯克林)康尼島的跨年夜煙花秀以及中央公園的跨年跑活動，都已取消，以防止人流聚集而交叉感染。

跨年夜康尼島煙花、中央公園夜跑取消，市警嚴防恐襲，嚴打人員聚集。(記者張晨／攝影...
跨年夜康尼島煙花、中央公園夜跑取消，市警嚴防恐襲，嚴打人員聚集。(記者張晨／攝影)

時報廣場 康尼島 中央公園

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