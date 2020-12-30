健康、愛、活著 時報廣場許願牆熱門詞

來自香港的林子峰一家，在時報廣場寫下心願。(記者張晨/攝影)

備受矚目的時報廣場 跨年夜活動將因疫情 原因改為線上，但未能阻止民眾在凌晨飛落的彩紙上寫下2021年的心願；29日是廣場「心願牆」活動的最後一天，攤位前不少民眾依舊堅持在寒風中排隊等待，寫滿人們心願的紙片被塞入收集桶中，「健康、愛、活著」成為了大家對2020年的總結，也變成了對新一年最衷心的期待。

時報廣場聯盟每年都會與星球健身 公司(Planet Fitness)合作，提供彩紙和筆，讓民眾寫下新年新希望；但今年因為疫情，排隊填寫者大減。現場工作人員嚴格執行社交距離規範，且更對每個使用過的馬克筆都進行了消毒；作為鼓勵，每位填卡者也均獲贈了一頂跨年現場的高帽，彌補不能親臨現場倒數的遺憾。

廣場聯盟表示，因為防疫規定，今年在網上填寫心願的民眾數量是往年的幾倍，這表示人們並沒有因為疫情失去對跨年的熱情，這些心願條依舊會被「一個不差的」打印出來，在跨年夜當晚揮灑。

來自香港的林子峰一家三口，是現場排隊等待的唯一一組華裔家庭，「這是我們的傳統，我想還是不能打破。」他們已經連續三年都在時報廣場寫下心願，「且每一年的心願都實現了。」

看到心願牆上人們寫下的「活著」、「要開心」、「健康」、「堅強」、「愛我所愛」等字眼，林子峰表示，這更像是一面傾訴牆，人們在2020年中的成長體會將成為他們新一年的期許，這也是許願牆設立的初衷。