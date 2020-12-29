我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

長島、北方鐵路安全升級 可預判並提前制止事故

記者朱蕾／紐約報導
大都會運輸署宣布，長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供)
大都會運輸署宣布，長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供)

長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供)
長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)在長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)安裝積極火車控制系統的工程已完成，這項最先進的技術能夠阻止火車事故的發生，確保乘客和工作人員的安全。

聯邦政府於2008年強制要求安裝安全火車控制系統，長島鐵路於2018年4月開始在華盛頓港(Port Washington)線上進行技術測試；今年3月，74%的北方鐵路安裝完畢；MTA表示，兩個鐵路系統共503哩鐵路上的積極火車控制安裝，已在年底完成。

「這項技術可以在事故可能發生之前預防及避免事故，確保乘客和員工安全」，MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，「在紐約以及全國，都是交通運輸的重大進步，將使2021年成為火車運輸史上最安全的一年。」

費伊說，過去兩年，長島鐵路和北方鐵路在安裝方面取得巨大進步，克服嚴峻的挑戰和技術問題，包括3月以來與新冠相關的供應鏈延誤及疫情最嚴重時期的人員短缺。

長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)表示，這是所有通勤和貨運鐵路的全行業擴展。該技術針對每個單獨的設施進行開發和設計，是當今最先進的技術，此前未有開發和設計；北方鐵路主席里納爾迪(Catherine Rinaldi)表示，整個鐵路行業都支持積極列車控制裝置。

自2008年國會通過「鐵路安全改進法」以來，發生了多起事故，主要是美國鐵路(Amtrak)列車出軌。2015年5月，一列美鐵火車在費城附近限速50哩的路段以超過100哩的時速運行時脫軌，造成八名乘客死亡、200多人受傷；2017年在華盛頓州發生的美鐵火車出軌事故導致三人喪生，當時沒有積極列車控制系統；8月，美鐵宣布已在所有列車上安裝了該技術。

國家運輸安全委員會(NTSB)首次建議聯邦政府要求對所有通勤和貨運鐵路安裝積極列車控制，是在1969年康州達里恩(Darien)發生火車事故造成四人死亡後；2017年12月，紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)跟進「鐵路安全改進法」，致信時任交通部長趙小蘭，要求讓鐵路公司對安裝該技術負責。

長島鐵路 紐約州 MTA

上一則

葛謨簽行政令 州級官員凍薪

下一則

布碌崙日落公園住宅坍牆施工又坍 1死1傷

延伸閱讀

德國鐵路一度停擺！ 因為天鵝在哀悼同伴

德國鐵路一度停擺！ 因為天鵝在哀悼同伴
新冠疫苗分發擴大 配送難度增高

新冠疫苗分發擴大 配送難度增高
中國首條智慧高鐵 京雄鐵路開通

中國首條智慧高鐵 京雄鐵路開通
穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務
穆迪分析：就算獲得聯邦撥款 紐約MTA仍很可能削減服務

穆迪分析：就算獲得聯邦撥款 紐約MTA仍很可能削減服務
MTA漲價最後一次公聽會 21日登場

MTA漲價最後一次公聽會 21日登場

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

2020-12-26 15:03
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州新增確診再破萬 紐約市增3523例

2020-12-28 21:28
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
圖為紐約州長葛謨12月3日拿著新冠疫苗樣品，在州議會舉行新聞發布會。美聯社

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

2020-12-28 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒