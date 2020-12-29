長島、北方鐵路安全升級 可預判並提前制止事故

大都會運輸署宣布，長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供)

長島鐵路和北方鐵路的積極火車控制系統安裝完畢。(MTA提供) 大都會運輸署(MTA )在長島鐵路 (LIRR)和北方鐵路(Metro-North)安裝積極火車控制系統的工程已完成，這項最先進的技術能夠阻止火車事故的發生，確保乘客和工作人員的安全。

聯邦政府於2008年強制要求安裝安全火車控制系統，長島鐵路於2018年4月開始在華盛頓港(Port Washington)線上進行技術測試；今年3月，74%的北方鐵路安裝完畢；MTA表示，兩個鐵路系統共503哩鐵路上的積極火車控制安裝，已在年底完成。

「這項技術可以在事故可能發生之前預防及避免事故，確保乘客和員工安全」，MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，「在紐約以及全國，都是交通運輸的重大進步，將使2021年成為火車運輸史上最安全的一年。」

費伊說，過去兩年，長島鐵路和北方鐵路在安裝方面取得巨大進步，克服嚴峻的挑戰和技術問題，包括3月以來與新冠相關的供應鏈延誤及疫情最嚴重時期的人員短缺。

長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)表示，這是所有通勤和貨運鐵路的全行業擴展。該技術針對每個單獨的設施進行開發和設計，是當今最先進的技術，此前未有開發和設計；北方鐵路主席里納爾迪(Catherine Rinaldi)表示，整個鐵路行業都支持積極列車控制裝置。

自2008年國會通過「鐵路安全改進法」以來，發生了多起事故，主要是美國鐵路(Amtrak)列車出軌。2015年5月，一列美鐵火車在費城附近限速50哩的路段以超過100哩的時速運行時脫軌，造成八名乘客死亡、200多人受傷；2017年在華盛頓州發生的美鐵火車出軌事故導致三人喪生，當時沒有積極列車控制系統；8月，美鐵宣布已在所有列車上安裝了該技術。

國家運輸安全委員會(NTSB)首次建議聯邦政府要求對所有通勤和貨運鐵路安裝積極列車控制，是在1969年康州達里恩(Darien)發生火車事故造成四人死亡後；2017年12月，紐約州 聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)跟進「鐵路安全改進法」，致信時任交通部長趙小蘭，要求讓鐵路公司對安裝該技術負責。