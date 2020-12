紐約市立博物館展「疫情六個月」 記錄紐約客生活變化

紐約市立博物館推出「紐約回應:疫情六個月」展覽。(紐約市立博物館提供)

紐約市 立博物館 (Museum of the City of New York)日前推出「紐約回應:疫情 六個月」(New York Responds: The First Six Months)展覽,精選了從夏天開始向公眾徵集的疫情照片和藝術作品,呈現3月新冠疫情爆發後六個月期間,紐約市及紐約客面對的挑戰和經歷的生活變化。

博物館從7月起發起徵集,至9月5日為止,共徵集2萬多件記錄疫情的照片、錄像、藝術作品和物件,其中還包括創意口罩、保持社交距離標誌、醫護人員設計的創新型呼吸機、每晚7時為醫護人員鼓掌使用的鍋碗瓢盆、「黑人命也是命」相關照片等。

此次展覽的作品就是在這2萬多件中精選而出,至於錯過在截止日期前提交的民眾,仍可在網路上通過標籤形式繼續分享自己的經歷。

博物館館長Whitney Donhauser表示,歷史再次證明,紐約市總是可以戰勝困難和挑戰,在即將結束這前所未有的一年之際,這個展覽向大眾展示了許多具有震撼力的個人及公眾故事,「我們感謝成千上萬響應公開徵集,以及在不平靜的時期為社會做出貢獻和給予支持的人們。」

該展將展至明年4月11日,博物館每周四至周一上午10時至下午6時對公眾開放,民眾需提前登錄網站https://www.mcny.org/exhibition/nyresponds購票。

除了室內展,博物館外圍也展出數十幅被選中的記錄疫情瞬間的精彩攝影作品。