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紐約市立博物館展「疫情六個月」 記錄紐約客生活變化

記者金春香／紐約報導
紐約市立博物館推出「紐約回應：疫情六個月」展覽。（紐約市立博物館提供）
紐約市立博物館推出「紐約回應：疫情六個月」展覽。（紐約市立博物館提供）

紐約市博物館(Museum of the City of New York)日前推出「紐約回應：疫情六個月」(New York Responds: The First Six Months)展覽，精選了從夏天開始向公眾徵集的疫情照片和藝術作品，呈現3月新冠疫情爆發後六個月期間，紐約市及紐約客面對的挑戰和經歷的生活變化。

博物館從7月起發起徵集，至9月5日為止，共徵集2萬多件記錄疫情的照片、錄像、藝術作品和物件，其中還包括創意口罩、保持社交距離標誌、醫護人員設計的創新型呼吸機、每晚7時為醫護人員鼓掌使用的鍋碗瓢盆、「黑人命也是命」相關照片等。

此次展覽的作品就是在這2萬多件中精選而出，至於錯過在截止日期前提交的民眾，仍可在網路上通過標籤形式繼續分享自己的經歷。

博物館館長Whitney Donhauser表示，歷史再次證明，紐約市總是可以戰勝困難和挑戰，在即將結束這前所未有的一年之際，這個展覽向大眾展示了許多具有震撼力的個人及公眾故事，「我們感謝成千上萬響應公開徵集，以及在不平靜的時期為社會做出貢獻和給予支持的人們。」

該展將展至明年4月11日，博物館每周四至周一上午10時至下午6時對公眾開放，民眾需提前登錄網站https://www.mcny.org/exhibition/nyresponds購票。

除了室內展，博物館外圍也展出數十幅被選中的記錄疫情瞬間的精彩攝影作品。

紐約市立博物館推出「紐約回應：疫情六個月」展覽。（紐約市立博物館提供）
紐約市立博物館推出「紐約回應：疫情六個月」展覽。（紐約市立博物館提供）

紐約市 疫情 博物館

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