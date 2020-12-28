紐約市聖誕樹回收 持續至明年1月9日

全市各區的「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動將持續至明年1月9日。(本報檔案照)

市公園局(NYC Parks)日前宣布，各區「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動開始，持續至明年1月9日(周六)；民眾可將聖誕樹丟放在指定回收站，市清潔局(DSNY)將把聖誕樹粉碎成木屑，用作肥料。

聖誕樹回收活動已成為紐約市 的一個傳統，在每年聖誕節 後，市清潔局和市公園局都會合作為民眾處理聖誕樹，該注意的是，往年都是元旦後才會進行，但今年從26日起就開始。

民眾在指定日期內可將不帶任何裝飾的聖誕樹送至全市67個指定地點，工作人員將使用碎片機粉碎這些閒置的聖誕樹，製成木屑後作為堆肥和護根物，灑到全市公園和社區花園；當局表示，去年共回收了5萬棵聖誕樹。

在67個場所中，有33個場所提供聖誕節粉碎服務；1月2日(周六)和9日(周六)，民眾如果願意排隊等待，可攜帶包裝袋取回粉碎後的聖誕樹碎渣，作為全天然肥料，服務時間為早上10時至下午2時；其餘34個場所則允許民眾開車放下(drop off)聖誕樹，由工作人員接收。

當局還建議，民眾可自己動手製作肥料，先用工具取下耶誕樹上的常綠樹枝和小樹幹，殘餘的聖誕樹再丟棄在規定地點回收；至於塑料製成的假聖誕樹，民眾可選擇捐贈，也提醒民眾在丟棄聖誕樹前，務必要拆下所有的燈管和裝飾品等。

詳細的回收站地點信息，可登錄https://www.nycgovparks.org/highlights/festivals/mulchfest查詢。