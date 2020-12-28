我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

疫情改變住房習慣 …紐約租房市場低迷 購房大熱

記者朱蕾／紐約報導
StreetEasy預測，2021年紐約市租房市場難見起色，但購房市場會很忙碌。(記者朱蕾/攝影)
StreetEasy預測，2021年紐約市租房市場難見起色，但購房市場會很忙碌。(記者朱蕾/攝影)

新冠疫情在2020年重創紐約市的經濟和住房市場，空置公寓數量創新高，並出現幾十年來的最低租金；房產網站StreetEasy預測2021年紐約市房市時表示，房市復甦將需很長時間，疫情一直無法結束和在家工作的興起，已導致租房者和購房者的偏好變化，將在未來幾年內影響紐約；2021年紐約市租房市場難見起色，但購房市場會很忙碌。

StreetEasy的報告指出，紐約市的經濟復甦需要較長時間，租金將進一步降低。與全國許多地區相比，紐約市明年復甦之路將更緩慢和艱難，這裡是疫情的震中，也是經濟受創的震中，在全國82個大都市中，失業最嚴重；而經濟疲軟意謂著租房市場疲軟，今年的待租房屋數量創新高；直到就業恢復，租客搬回紐約市的速度超過租房庫存的增長，租房需求才能回到疫情前的水平。

新冠疫情導致貧富差距進一步增大，2021年，有能力的紐約人將利用不尋常的市場優勢，帶來房屋銷售旺季。

自今夏紐約市經濟重新開放以來，買家已迅速捲土重來，推動了秋天的房屋銷售。10月簽合同量達到購房旺季水平，布碌崙(布魯克林)創下了成交824套住房的新紀錄；但同時，今年74%的房屋以低於最初標價售出，比率創新高。

分析報告中說，「所有這些銷售活動表明賣家願意談判，那麼紐約市的買家對房屋的需求就很高」，2021年抵押貸款利率將繼續在歷史低點附近，被壓抑的需求和好「折扣」將使這一需求保持高位；隨著疫苗接種的增加，2021年將成為最繁忙的購房年之一。

疫情引發人們對永久性搬離城市的擔憂，隨著疫情結束，搬離的人很可能會回來，因為紐約市仍有著全國大多數地區都無法實現的生活，包括世界上最好、最多元的美食，夏季幾乎每天都有的公園免費音樂會，全世界最多的劇院等，這些娛樂休閒由於疫情停罷，「明年，將看到足夠多的紐約人搬回來」。

StreetEasy在10月調查了1500多名紐約人是否因新冠離開紐約，發現有22％已經離開但計畫搬回，或已經搬回；「儘管數據顯示一些紐約人暫時離開了，但沒有證據表明正在發生永久性的大規模遷離」。

紐約市 疫情 租金

上一則

新冠疫苗分發擴大 配送難度增高

下一則

紐約地鐵亞裔乘客被毆案列仇恨犯罪 警公布嫌犯照

延伸閱讀

紐約市立博物館 展「疫情六個月」

紐約市立博物館 展「疫情六個月」
因疫改變…紐約租房市場低迷 購房大熱

因疫改變…紐約租房市場低迷 購房大熱
紐約地鐵亞裔乘客被毆案列仇恨犯罪 警公布嫌犯照

紐約地鐵亞裔乘客被毆案列仇恨犯罪 警公布嫌犯照
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅
防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

紐約市警積極宣導防詐 華婦仍被騙40萬元

紐約市警積極宣導防詐 華婦仍被騙40萬元

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

2020-12-26 15:03
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州新增確診7623例 115死

2020-12-27 21:50
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認