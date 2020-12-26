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1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

聖誕節逢風雨 逾8成紐約人留家中防疫

記者張晨╱紐約報導
融雪加上風雨天，民調顯示為了防疫，超八成紐約客聖誕留家中。(記者張晨╱攝影)
融雪加上風雨天，民調顯示為了防疫，超八成紐約客聖誕留家中。(記者張晨╱攝影)

2020年已經進入尾聲，新冠疫情仍在全球肆虐，加之日前受到暴風雪影響，部分道路仍有融雪，24日晚至25日的暴風雨天氣，也讓今年聖誕季與往年格外不同；民調顯示，有82%的紐約市民選擇留在家中過節，只有2%的人有旅行計畫。

今年紐約市及周邊的高速公路並沒有像往年一樣出現假日大壅堵，因為絕大多數居民今年聖誕節都留在家中進行遠程慶祝。

根據Patch的調查發現，82%的紐約人不打算旅行，只有2%的城市居民計畫離開紐約州；此外，超過92%的受訪者擔心假期會導致新冠病毒病例激增。

大多數紐約人計畫今年的慶祝活動只邀請自己家庭成員參加，超過10%的人打算通過虛擬方式聯絡親友。

雖然聖誕節通常是許多家庭一起去教堂做禮拜的日子，但只有不到5%的受訪者表示，他們今年計畫參加面對面的宗教儀式。

民調顯示，一些以往的傳統聖誕活動在2020年都變得格外難以實現；受訪者表示，不能看到孫輩、不能看望祖父母、錯過了節日合唱團表演、不能參加親友節日聚會、不能與更多人一起體會聖誕節日裝飾的樂趣，也不能去參加彌撒等，均成為了今年聖誕節的憾事。

該調查是在紐約市感染人數持續上升的情況下進行，市長白思豪(Bill de Blasio)在近日警告要進行第二次封城；但慶幸的是，紐約州在疫苗分發方面取得不小的進展，預計本周末將會收到63萬劑疫苗，紐約市也在本周初向療養院長者及工作人員分發了第一批疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)繼續建議人們推遲旅行，在今年聖誕節及即將到來的新年留在家裡，外出旅行的人應在公共場合、與人保持社交距離、配戴口罩並經常洗手，返家後也應嚴格採取隔離措施以避免接觸感染。

民眾可以在CDC的網站上閱讀完整的假期指南，網址為：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html

紐約市 聖誕節 疫苗

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