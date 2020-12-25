5歲童冥想籌款 買玩具贈遊民孩子

布碌崙五歲男童希爾日前在網上通過坐地冥想發起籌款，為遊民孩童籌款購買聖誕節禮物。(西爾父親提供)

布碌崙 (布魯克林)一名五歲男童希望為遊民孩童帶來假日歡樂，日前在網上通過冥想(meditation)發起籌款；「小小冥想師」的壯舉吸引不少人的關注，他最終籌到2萬8000元的好成績。

據「紐約 郵報」報導，五歲的西爾(Bond Hill)日前在雙親的幫助下，網上直播自己坐地冥想20分鐘，希望喚起公眾的愛心，捐款用於為遊民孩童提供聖誕節 禮物；視頻中西爾閉著眼睛盤坐在地上，雙手大拇指和食指相觸，掌心向上自然垂放在雙膝上，儘管年紀小，姿勢看起來十分專業。

「我不希望小孩子在聖誕節的時候感到難過」 ，西爾24日接受採訪時表示，「有些孩子得到禮物，有些孩子卻不能，這樣並不公平」；西爾的父親Treis表示，兒子原本因聖誕節寫下滿滿的禮物清單，但得知不是所有孩子都能獲得禮物時突然神情嚴肅起來說，「我何不嘗試用冥想來籌款呢？我可以嘗試維持最久的時間，大約15分鐘到20分鐘」。

聽到孩子一番無私的宣言，夫婦倆也欣然接受，西爾果真在直播中靜坐冥想超過20分鐘，打破了自己先前的紀錄，最終籌得2萬8509元；對此雙親開心地說，看到他願意為了做件好事突破自我極限，都感到無比自豪。

據了解，西爾母親Sapphira對禪文化有極大熱愛，西爾長期耳濡目染之下也受到影響，自18個月大起便開始冥想；他也曾為了致敬今年初逝世的NBA球星布萊恩特(Kobe Bryant)完成了20分鐘的冥想，「他(布萊恩特)真的很棒，而且他也會冥想」。