我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

5歲童冥想籌款 買玩具贈遊民孩子

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙五歲男童希爾日前在網上通過坐地冥想發起籌款，為遊民孩童籌款購買聖誕節禮物。(西爾父親提供)
布碌崙五歲男童希爾日前在網上通過坐地冥想發起籌款，為遊民孩童籌款購買聖誕節禮物。(西爾父親提供)

布碌崙(布魯克林)一名五歲男童希望為遊民孩童帶來假日歡樂，日前在網上通過冥想(meditation)發起籌款；「小小冥想師」的壯舉吸引不少人的關注，他最終籌到2萬8000元的好成績。

據「紐約郵報」報導，五歲的西爾(Bond Hill)日前在雙親的幫助下，網上直播自己坐地冥想20分鐘，希望喚起公眾的愛心，捐款用於為遊民孩童提供聖誕節禮物；視頻中西爾閉著眼睛盤坐在地上，雙手大拇指和食指相觸，掌心向上自然垂放在雙膝上，儘管年紀小，姿勢看起來十分專業。

「我不希望小孩子在聖誕節的時候感到難過」 ，西爾24日接受採訪時表示，「有些孩子得到禮物，有些孩子卻不能，這樣並不公平」；西爾的父親Treis表示，兒子原本因聖誕節寫下滿滿的禮物清單，但得知不是所有孩子都能獲得禮物時突然神情嚴肅起來說，「我何不嘗試用冥想來籌款呢？我可以嘗試維持最久的時間，大約15分鐘到20分鐘」。

聽到孩子一番無私的宣言，夫婦倆也欣然接受，西爾果真在直播中靜坐冥想超過20分鐘，打破了自己先前的紀錄，最終籌得2萬8509元；對此雙親開心地說，看到他願意為了做件好事突破自我極限，都感到無比自豪。

據了解，西爾母親Sapphira對禪文化有極大熱愛，西爾長期耳濡目染之下也受到影響，自18個月大起便開始冥想；他也曾為了致敬今年初逝世的NBA球星布萊恩特(Kobe Bryant)完成了20分鐘的冥想，「他(布萊恩特)真的很棒，而且他也會冥想」。

聖誕節 紐約 布碌崙

上一則

聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具

下一則

上州養老院群聚感染 至少17死

延伸閱讀

美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷

達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷
NFL／睽違3年達陣 布萊恩險落淚

NFL／睽違3年達陣 布萊恩險落淚
NBA／歐尼爾談湖人：歷代雙星難比較 戴維斯不是中鋒

NBA／歐尼爾談湖人：歷代雙星難比較 戴維斯不是中鋒
推特「黑豹」死訊 今年最多人轉發

推特「黑豹」死訊 今年最多人轉發
NBA／遲到9個月…布萊恩、鄧肯明年5月入名人堂

NBA／遲到9個月…布萊恩、鄧肯明年5月入名人堂

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州確診續飆升 紐約市新增4662例

2020-12-24 20:39
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票