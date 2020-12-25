上州養老院群聚感染 至少17死

Seneca Hill Manor養老院被爆出群聚性感染，至少17人因染疫不幸離世。(取自Seneca Hill Manor養老院官網)

紐約上州 歐思維格(Oswego)郡一家養老院 日前爆出群聚性感染，至少17人上月因染疫不幸離世，至截稿前，該養老院拒絕回應最新的感染數據；數據顯示，上州至少四郡在過去兩周內養老院的確診人數超過20人。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，截止6日，位於歐思維格郡Morgan Manor路20號的Seneca Hill Manor養老院有22名耆老與38名員工染疫；據悉，這家養老院共有120個床位，但養老院拒絕回應最新的感染數據。

紐約州 衛生廳數據顯示，從上月21日到本月21日期間，有17名長者在這家養老院染疫死亡；歐思維格郡衛生局數據則顯示，自今年疫情爆發後，這家養老院共有27人染疫去世。

對此，該郡的衛生局公共健康部門主任黃江恒(Huang Jiangheng，音譯)表示，這些病毒從社區傳播到養老院，導致群聚性感染，郡衛生局已在該養老院增加新冠核酸點，以確保控制染疫人數，「長者是這場病毒戰爭中的易感人群」。

Seneca Hill Manor養老院副院長聖地亞哥(Jason Santiago)在聲明中，對染疫喪生的長者及其親屬表示哀悼，並表示員工正盡力控制病毒擴散；他承諾下周開始，養老院將收到新冠疫苗，為院內的長者施打。

根據州衛生廳的網站，上州有四郡的養老院在過去兩周內確診人數飆升，其中上州伊利郡(Erie)的501家養老院新增88例確診患者， 孟洛郡(Monroe)的206家養老院新增56例確診患者，奧農達加郡(Onondaga)的146家養老院新增43例確診患者，麥迪遜郡(Madison)的24家養老院新增22例確診患者。