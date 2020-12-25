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親子DIY插花迎新春 居家避疫添樂趣

記者顏潔恩／紐約報導
適合擺放在家裡迎接新年春天的英倫清新風插花作品。(趙一俊提供)
適合擺放在家裡迎接新年春天的英倫清新風插花作品。(趙一俊提供)

隨著第二波新冠疫情來襲，民眾接下來的日子裡應盡量避免外出，居家避疫期間不妨全家一起做花藝，包括簡單插花、手腕花製作等，不僅能促進家庭和樂、增添生活樂趣，還可以製作迎新春花飾，為家居點綴生氣。

(影音製作：何卓賢)

對一個插花作品來說，造型風格應在動手前就定下，而新手難以駕馭複雜的造型，經常出現頭重腳輕的感覺，擁有三年插花經驗的紐約花田設計師華裔趙一俊(Bruce Zhao)建議從最基礎的對稱式造型開始訓練起，例如V字型、蝴蝶型等兩邊的量、力、距離完全相同，日積月累便能慢慢找到平衡點，造型上也能做的更多元。

趙一俊說，在剪花幹的時候，民眾可先對比花枝擺放在器皿內的長度，根據自己想要的位置逐步修剪；他也提到花材在一個作品中的數量與器皿、風格的制定有關係，通常西式插花會比中式用的花材來得多，民眾在使用花材時也不能太過「貪心」，否則作品看起來會太雜亂。

手腕花可綁在背包、手提包上，有帶來耳目一新的感覺。(記者顏潔恩/攝影)
手腕花可綁在背包、手提包上，有帶來耳目一新的感覺。(記者顏潔恩/攝影)

色彩搭配 用對更加分

每個人對色彩的喜好程度不同，但無論是淡雅小清新、還是鮮豔亮麗的組合，都可以遵照一些小竅門；趙一俊表示，對初學者來說，淡雅顏色的搭配會較容易上手，綠白粉、綠白金、或綠白香檳色等組合成功率高。

想用鮮豔顏色的民眾，可選紅色系花材來當主角，但要混合一些淡紫色、粉色的花卉搭配，營造層次分明的設計感。進階者若想挑戰「大紅大紫」的色系，採用高級的花材更容易發揮；趙一俊建議，對插花有興趣的民眾平時可多看花藝雜誌，不僅可培養色感，也能從中獲得插花靈感。

當季花材 好買又便宜

新手起步時對花材選用感到糾結，趙一俊推薦數種入門款花材，像是小薔薇、繡球、大麗花、百日草等，隨意搭配就很好看；另隨著春天到來，水仙花、鬱金香價格便宜，顏色淡雅的康乃馨好買又價格實惠，都是不錯的選擇。

綠色植物能讓整體作品更有生命力，不一定要到花市購買，平時去公園、跑步時可撿一些野草或落葉。淡雅的花卉作品適合搭配偏黃、泛白的葉子，拍照時更有質感。

迎接新的一年，民眾可親自做花藝擺在客廳，或是朋友聚會場所，帶來一絲生機。趙一俊示範了一款較為高難度的插花單品，適合春天的英倫花藝風格，新手們可按照當中的技巧來開啟自己的插花之旅。

另外，他也示範手腕花製作，手腕花不一定是要婚禮才能配戴的裝飾，在家庭、生日聚會上也能有用武之地，或是綁在背包、手提包、髮帶上，為自己和他人都帶來耳目一新的感覺。做法很簡單，連小朋友也能動手做，最適合親子一起享受手作花藝的樂趣。

適合擺放在家裡迎接新年春天的英倫清新風插花作品。(趙一俊提供)
適合擺放在家裡迎接新年春天的英倫清新風插花作品。(趙一俊提供)

迎接春天：英倫清新風插花

●材料：

器皿、花泥或鐵絲網、綠色植物、花枝、花卉、剪刀、水

●步驟：

1.找合適的器皿，傳統的花瓶甚至大中型家用碗都可以。

2.使用可重複使用的鐵絲網取代花泥更環保來插花，把鐵絲網剪成圓狀塞進器皿，以膠貼固定在器皿上。

3.在器皿中加水。

4.接著用樹枝、綠色植物勾勒造型輪廓，逐漸將鐵絲網遮住。

5.插入花材，大型花材放在底部，再穿插小型花材。

6.進行修剪，這時可頻繁轉動器皿，從不同的角度看整體花束的呈現，剪掉累贅的部分。

1、2. 採用合適的擺花器皿，將選用的花泥或鐵絲網剪成能呈圓狀塞進器皿的大小，並...
1、2. 採用合適的擺花器皿，將選用的花泥或鐵絲網剪成能呈圓狀塞進器皿的大小，並用膠貼將他們黏固在器皿上。
3. 完成後將器皿中倒點水。
3. 完成後將器皿中倒點水。
4. 用樹枝、綠色植物等勾勒出造型的輪廓，逐漸將鐵絲網或花泥給遮住。
4. 用樹枝、綠色植物等勾勒出造型的輪廓，逐漸將鐵絲網或花泥給遮住。
5. 完成背景布置後再慢慢插入花材。
5. 完成背景布置後再慢慢插入花材。
6. 在花材差不多填補完空間後，民眾可能還需要進行一些修剪，這時可頻繁轉動器皿，...
6. 在花材差不多填補完空間後，民眾可能還需要進行一些修剪，這時可頻繁轉動器皿，從不同的角度看整體花束的呈現，剪掉帶有累贅的部分。

親子同樂：手腕花製作

連小孩都能簡單上手製作的手腕花。(趙一俊提供)
連小孩都能簡單上手製作的手腕花。(趙一俊提供)

●材料：

紗布、手腕花帶、細鐵絲、剪刀、強力膠、花朵、葉子

●步驟：

1.剪下3吋寬、8吋長的紗布(參考數據，可依據個人要求作調整)。

2.將紗布寬的部分不斷對折成約1.5吋長的紗布。

3.紗布中間用細鐵絲綁住，看起來像蝴蝶結。

4.手腕帶鐵片上塗強力膠，把紗布中間細鐵絲貼在強力膠上。

5.用手撥開紗布兩側的皺摺，若沾上強力膠不易撥開，可是用剪刀稍微剪開，讓紗布呈現盛開的花形。

6.選用一朵喜歡的花，剪掉花枝。

7.用強力膠將花托底部黏在紗布中間位置。

8.用幾根小葉子或小花點綴。

1. 剪下大約3吋寬、8吋長的紗布(參考數據，可依據個人要求作調整)。
1. 剪下大約3吋寬、8吋長的紗布(參考數據，可依據個人要求作調整)。
2. 將紗布寬的部分由頂部和底部不斷對折，直到變成大約一塊1.5吋長的紗布。
2. 將紗布寬的部分由頂部和底部不斷對折，直到變成大約一塊1.5吋長的紗布。
3. 用細鐵絲將紗布中間的位置拴住，看起來類似一個蝴蝶結。
3. 用細鐵絲將紗布中間的位置拴住，看起來類似一個蝴蝶結。
4. 用強力膠沾上手腕帶的鐵片，把紗布中間有細鐵絲的部分貼在強力膠上。
4. 用強力膠沾上手腕帶的鐵片，把紗布中間有細鐵絲的部分貼在強力膠上。
5. 用手撥開紗布兩側的皺摺，若沾上強力膠不易撥開，可是用剪刀稍微剪開，讓紗布呈...
5. 用手撥開紗布兩側的皺摺，若沾上強力膠不易撥開，可是用剪刀稍微剪開，讓紗布呈現一個花盛開的形狀。
6. 選用一朵喜歡的花，將花枝的部分全剪掉。
6. 選用一朵喜歡的花，將花枝的部分全剪掉。
7. 用強力膠將花的底部黏在紗布的中間位置。
7. 用強力膠將花的底部黏在紗布的中間位置。
8. 用幾根小葉子、或更小的花進行點綴，根據造型延伸的方向，將他們黏在花旁。
8. 用幾根小葉子、或更小的花進行點綴，根據造型延伸的方向，將他們黏在花旁。

【花保養有妙招】

完成的插花作品一般能維持一周左右，希望觀賞期更持久，可購買營養液混入水中，或是放上一點的洗衣漂白液，也能達到保鮮作用；在插花時，剪花材要確保斜切口，而木本植物則要多畫幾個叉，能更容易吸收水分。

有些花材不宜置放太多的水，像是當季水仙花、鬱金香，這類花幹只能放大約十分之一高度的水便已足夠，太多反而會枯萎得快。

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