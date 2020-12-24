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紐約市失業率11.8% 全州最慘

記者朱蕾／紐約報導

根據美國勞工部的初步數據，紐約州11月失業率達8.1%，紐約市仍是全州受影響最嚴重的地區，11月失業率為11.8%，即有45.4萬人失業；紐約長島的失業情況有所好轉，11月的失業率達到新冠疫情以來的最低。

勞工部數據指出，11月長島的失業率是5.4%，低於10月的6.3%，有7萬7300人沒有工作；雖然失業率為疫情以來最低，但與去年同期相比，仍高出2%。納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)的失業率相差不大，分別為5.5%和5.3%。

今年3月新冠疫情爆發後，很多人失去工作，長島的失業率從3月疫情前的3.8%激增到4月的16.1%，即22.93萬人失業。

與10月相比，長島11月增加了1萬6400個工作崗位。州勞工廳希長島克斯維爾(Hicksville)辦公室的勞動力市場分析師帕特爾(Shital Patel)表示，11月勞動力的小幅增長，扭轉了連續三個月的下降趨勢；新雇用的人員中約有1萬3300人是以前失業的人。

帕特爾還說，工作崗位的減少主要歸因於女性減少工作時間，或由於學校、托兒所等因疫情關閉而暫停工作以便照顧孩子。

疫情也影響其他就業市場，餐館業經歷幾個月的復甦後，由於室內用餐限制和冬季導致的室外用餐大減，餐館的就業在11月有所減少。同時，由於對網路購物的需求猛增，11月快遞和郵寄行業的就業人數繼續增加，包括送貨司機。

帕特爾表示，儘管服裝店的工作增長繼續滯後，但在沃爾瑪(Walmat)、目標超市(Target)等大型零售店的就業有所增加。

疫情 長島 勞工部

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