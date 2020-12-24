我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

消防局急救員 開始接種新冠疫苗

記者張晨和釗宇／紐約報導
市消防局23日起開始為一線急救員接種疫苗。（市消防局提供）
市消防局23日起開始為一線急救員接種疫苗。（市消防局提供）

紐約市消防局23日開始為一線員工接種新冠疫苗，第一批是消防局所屬的緊急醫療服務(EMS)急救人員，消防員將從29日起接種；消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，不會強制消防員和急救員打疫苗，但會極力建議奮戰在一線的他們都踴躍接種；從今年初的疫情爆發至今，市消防局已經有12名成員因染疫去世。

根據市消防局人員在市衛生局網站上自願登記注射疫苗的情況，市府23日起開始為EMS急救員施打疫苗；衛生局表示，每天可以為約450人在三個地點接種疫苗，分別是市消防局位於布碌崙(布魯克林)下城的總部、皇后區特頓堡(Fort Totten)的EMS學院以及蘭德爾島(Randalls Island)的消防學院。

自疫情開始以來，市消防局已有12名成員死於新冠感染，其中包括五名EMS成員和七名文職人員；就在消防局開始接種疫苗的首日，急救員福特(Evelyn Ford)因染疫去世，市長白思豪當日在疫情簡報會上對她表達哀思，指出「我們終於等到給急救員打疫苗的日子，但我們卻失去長期以來服務社區的一名好急救員，她是全市第12名因新冠犧牲的急救員。」

數據顯示，這些一線工作者由於在執勤過程中有更高的染疫風險，與新冠相關的病假在4月份達到高峰，有19%的急救員和13%的消防員因此請病假。

消防局長尼格羅表示，雖然不會強制，但鼓勵消防局員工積極接種，希望未來所有員工都能夠接種疫苗，「目前消防局共有1萬7000名員工，近6000人過去九個月內已感染過新冠，目前我們仍有600人因感染新冠請病假。」

「通過疫苗接種過程，我們將進一步提高成員在疫情中的工作安全，確保消防局能繼續保護和照顧紐約市的每一人。 」尼格羅說。

疫苗 疫情 紐約市

上一則

紐約市失業率11.8% 全州最慘

下一則

天氣好轉華埠現人潮 買氣仍淡

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗
美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑

美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑
疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半
紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定

紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定
消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

2020-12-23 20:20
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報