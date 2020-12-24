消防局急救員 開始接種新冠疫苗

市消防局23日起開始為一線急救員接種疫苗。（市消防局提供）

紐約市 消防局23日開始為一線員工接種新冠疫苗 ，第一批是消防局所屬的緊急醫療服務(EMS)急救人員，消防員將從29日起接種；消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，不會強制消防員和急救員打疫苗，但會極力建議奮戰在一線的他們都踴躍接種；從今年初的疫情 爆發至今，市消防局已經有12名成員因染疫去世。

根據市消防局人員在市衛生局網站上自願登記注射疫苗的情況，市府23日起開始為EMS急救員施打疫苗；衛生局表示，每天可以為約450人在三個地點接種疫苗，分別是市消防局位於布碌崙(布魯克林)下城的總部、皇后區特頓堡(Fort Totten)的EMS學院以及蘭德爾島(Randalls Island)的消防學院。

自疫情開始以來，市消防局已有12名成員死於新冠感染，其中包括五名EMS成員和七名文職人員；就在消防局開始接種疫苗的首日，急救員福特(Evelyn Ford)因染疫去世，市長白思豪當日在疫情簡報會上對她表達哀思，指出「我們終於等到給急救員打疫苗的日子，但我們卻失去長期以來服務社區的一名好急救員，她是全市第12名因新冠犧牲的急救員。」

數據顯示，這些一線工作者由於在執勤過程中有更高的染疫風險，與新冠相關的病假在4月份達到高峰，有19%的急救員和13%的消防員因此請病假。

消防局長尼格羅表示，雖然不會強制，但鼓勵消防局員工積極接種，希望未來所有員工都能夠接種疫苗，「目前消防局共有1萬7000名員工，近6000人過去九個月內已感染過新冠，目前我們仍有600人因感染新冠請病假。」

「通過疫苗接種過程，我們將進一步提高成員在疫情中的工作安全，確保消防局能繼續保護和照顧紐約市的每一人。 」尼格羅說。