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紐約州預算不足 明春將關3監獄

記者洪群超／紐約報導
三所州監獄將在明年3月底關閉。（取自州府網站）
三所州監獄將在明年3月底關閉。（取自州府網站）

紐約州府日前決定，因新冠疫情導致財政危機，明年春季州懲教廳將關閉至少三所州監獄，以此節約數千萬元運營經費；反對者擔憂此舉會讓因保釋改革而已釋放眾多在押人員的情況進一步深化，進而影響治安，並指出州府在聖誕節前突然宣布此消息，讓監獄周邊商圈一下子陷入滅頂之災的恐慌，實屬冷酷之舉。

州長葛謨(Andrew Cuomo)當政幾年來，不斷推動司法改革，紐約州監獄在押人數持續下降；在去年通過保釋改革以及今年因新冠疫情而釋放眾多輕罪和屬於易感染人群的在押人員，讓全州監獄內囚犯人數更是大跌。

葛謨從2011年任州長以來，已下令關閉17座州監獄；今年因新冠疫情衝擊，州財政陷入巨額虧空困境，在裁員減支壓力下，州府再宣布關閉位於上州的「Watertown Correctional Facility」，「Gowanda Correctional Facilities」和「Clinton Annex」三座州監獄。

這三座監獄共能關押2753人，但目前只關押1486人；州懲教廳22日證實，三座監獄明年3月30日前將關閉，在押人員轉移到其他州監獄。

州懲教廳也稱，會妥善安排目前在這三座監獄工作的員工，並指出關閉計畫將能在新財年裡節省超過8900萬元經費。

但有反對者擔憂州府此舉是藉財政危機，來進一步推動激進的司法改革，不斷關閉監獄並釋放更多囚犯。州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)便表示，他認為州府關閉監獄的決定，跟「保護犯罪者的利益團體施壓」有關，擔心會讓社區更加不安全。

他也指出，依靠這三所監獄形成的周邊社區和商圈，將因此陷入蕭條和困境，州府在聖誕節前宣布此決定「很沒品」(distasteful)；其中一所將關閉的監獄「Watertown Facility」所在選區的州參議員Paty Ritchie也指出，該監獄關閉將導致相關行業及周邊商圈至少400人失業。

監獄 紐約州 疫情

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