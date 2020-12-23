聯邦金援不足 市府所有部門砍預算

州主計長報告指出，若無聯邦進一步金援，紐約市新財年將面臨嚴峻財政危機。（記者洪群超/攝影）

紐約州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)22日發表的預算 分析中指出，儘管紐約市 在新冠疫情中的經濟復興情況好於預期，且第二輪紓困法案也將給予很大助力，但若沒有聯邦政府進一步的額外金援，紐約市下財年嚴峻的財政形勢無法扭轉，恐面臨增稅及裁員；市長白思豪(Bill de Blasio)當日也承認，要求包括市警、教育局等幾乎所有市府部門提出新財年削減預算計畫。

「紐約市今年的財政收入獲利於比預期好得多的收入稅和商業稅徵收，以及債券重貸(refinanced debt)的低利率。」狄納波利分析指出，根據最新的11月數據，紐約市的經濟成長沒有如此前預判的繼續下跌超過12.9%，反而回升了0.2%，而即將到來的第二輪聯邦紓困金 相信也會對紐約市的經濟復甦起正面作用。

然而，新冠疫情帶來的長期性經濟衰弱在下個財年仍將持續，且更多後續連鎖反應會逐步顯現；狄納波利指出，目前聯邦紓困金對紐約州、尤其是紐約市新財年將面臨的危機來說，遠遠不夠，必須給予進一步金援。

狄納波利的報告指出，紐約市在今年3月和4月就有94萬4100人失業，雖然到10月逐步恢復了34萬9400個工作崗位，但從10月開始，就業回升再度放緩，10月一個月只增加1萬800個就業，預計2020年全年失業人數最終將為51萬8200人，預估要等到2024年，才有望恢復到疫情前就業水平。

報告指出，紐約市下個財年的預算缺口恐達59億元；市府屆時若得不到額外聯邦政府金援，增稅及市府部門的裁員不可避免。

白思豪22日也表示，市府沒有將希望全部押在聯邦政府的金援救濟上，已要求除市公立醫院系統及房屋局外的所有部門，向市長預算管理辦公室提出2022財年的財政節流計畫；其中，市警和市懲教局都被要求至少削減3%的預算，教育局則被要求削減至少2.25%的預算。