紐時建築評論家花10個月設計「城市雲漫步」

紐時建築評論家花10月設計「城市雲漫步」：曼哈頓華埠是初心。(取自紐約時報，邁克爾·金梅爾曼 (Michael Kimmelman)，華埠雲漫步截圖)

紐約時報 建築評論家邁克爾·金梅爾曼 (Michael Kimmelman)在2020年新冠疫情 期間，花費了十個月的時間涉及線上雲漫步，讓讀者在可以在家足不出戶但依然能領略紐約市的建築和歷史之美；他近日在接受紐約時報專訪時表示，曼哈頓華埠 是整個項目的初心，「我想提醒人們的不僅僅是這個社區有多棒，還有它對紐約歷史和多樣性的貢獻。」

紐約時報華埠雲漫步原文連結：

https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/02/arts/design/chinatown-virtual-walk-tour.html

金梅爾曼的「城市雲漫步——華埠篇」在本月2日在紐時官網上線，它不僅包含了華埠的現狀，更使用3D移動技術將歷史街道照片和如今重疊，讓讀者可以身臨其境的感受到時代及歷史的變遷；主要介紹的街道包括宰也街(Doyers St.)、勿街，且涵蓋了老牌理髮店、南華茶室、美心茶餐廳、華埠雪糕行以及中華公所等具有歷史的商家和社區組織。

金梅爾曼表示，疫情的到來對紐約來說是一個挑戰，而自己想到的是去思考能做什麼，而不是簡單地預測將會發生什麼。

當時有各種各樣關於紐約正逐漸走向衰敗的即時預測，他說，「我認為這些都是非常草率且毫無根據的，因為當時沒人清楚到底發生了什麼，更不知道一種未知傳染病的長期影響會是如何。」

但金梅爾曼表示，自己對紐約一直保持著信心，「無論發生什麼樣的不幸，紐約都會生存下來，因為它一直都是這樣的。」所以他開始寫信給身邊的建築師，歷史學家，就在疫情封城之前「何不來一次全城漫步？」

他在近日紐約時報的專訪中表示，自己從一開始就考慮到了華埠，因為早在疫情封城之前，這個社區就受到了一波仇外浪潮的沉重打擊。

「我想提醒人們的不僅僅是這個社區有多棒，還有它對紐約歷史和多樣性的貢獻。」金梅爾曼表示，希望那些曾經走過這些地方的人也能從不同的角度來看待它們。