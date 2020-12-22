我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇公開接種疫苗 呼籲讓全美形成保護罩

南極洲出現新冠病例！全球七大洲宣告全數淪陷

紐時建築評論家花10個月設計「城市雲漫步」

記者張晨／紐約報導
紐時建築評論家花10月設計「城市雲漫步」：曼哈頓華埠是初心。(取自紐約時報，邁克爾·金梅爾曼 (Michael Kimmelman)，華埠雲漫步截圖)
紐時建築評論家花10月設計「城市雲漫步」：曼哈頓華埠是初心。(取自紐約時報，邁克爾·金梅爾曼 (Michael Kimmelman)，華埠雲漫步截圖)

紐約時報建築評論家邁克爾·金梅爾曼 (Michael Kimmelman)在2020年新冠疫情期間，花費了十個月的時間涉及線上雲漫步，讓讀者在可以在家足不出戶但依然能領略紐約市的建築和歷史之美；他近日在接受紐約時報專訪時表示，曼哈頓華埠是整個項目的初心，「我想提醒人們的不僅僅是這個社區有多棒，還有它對紐約歷史和多樣性的貢獻。」

紐約時報華埠雲漫步原文連結：

https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/02/arts/design/chinatown-virtual-walk-tour.html

金梅爾曼的「城市雲漫步——華埠篇」在本月2日在紐時官網上線，它不僅包含了華埠的現狀，更使用3D移動技術將歷史街道照片和如今重疊，讓讀者可以身臨其境的感受到時代及歷史的變遷；主要介紹的街道包括宰也街(Doyers St.)、勿街，且涵蓋了老牌理髮店、南華茶室、美心茶餐廳、華埠雪糕行以及中華公所等具有歷史的商家和社區組織。

金梅爾曼表示，疫情的到來對紐約來說是一個挑戰，而自己想到的是去思考能做什麼，而不是簡單地預測將會發生什麼。

當時有各種各樣關於紐約正逐漸走向衰敗的即時預測，他說，「我認為這些都是非常草率且毫無根據的，因為當時沒人清楚到底發生了什麼，更不知道一種未知傳染病的長期影響會是如何。」

但金梅爾曼表示，自己對紐約一直保持著信心，「無論發生什麼樣的不幸，紐約都會生存下來，因為它一直都是這樣的。」所以他開始寫信給身邊的建築師，歷史學家，就在疫情封城之前「何不來一次全城漫步？」

他在近日紐約時報的專訪中表示，自己從一開始就考慮到了華埠，因為早在疫情封城之前，這個社區就受到了一波仇外浪潮的沉重打擊。

「我想提醒人們的不僅僅是這個社區有多棒，還有它對紐約歷史和多樣性的貢獻。」金梅爾曼表示，希望那些曾經走過這些地方的人也能從不同的角度來看待它們。

紐約時報 華埠 疫情

上一則

租下Airbnb冒充房東出租房屋 騙徒被通緝

延伸閱讀

世界On Air／為了唐人街的未來...華裔二代獻愛護家園

世界On Air／為了唐人街的未來...華裔二代獻愛護家園
華埠兒童培護中心送聖誕禮物 啟發孩子大腦遠離電子產品

華埠兒童培護中心送聖誕禮物 啟發孩子大腦遠離電子產品
快去查查！你租住的豪華公寓可能也是「租金穩定」

快去查查！你租住的豪華公寓可能也是「租金穩定」
倫敦往返紐約乘客 葛謨促提交新冠陰性證明

倫敦往返紐約乘客 葛謨促提交新冠陰性證明
威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城

威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城
社區住客聯會主席梁榮浩：爭建更多長者可負擔房屋

社區住客聯會主席梁榮浩：爭建更多長者可負擔房屋

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破85萬例 紐約市新增3338例

2020-12-21 20:40
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27
紐約市16日遭遇暴雪天氣，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，但並沒有比預期多。圖為在曼哈頓民眾們上下公車。路透

紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復

2020-12-17 11:25
葛謨行政令保證州內所有被要求關閉堂食的餐廳，可延期三個月繳納營業稅。（州長辦公室提供）

葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月

2020-12-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言