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疫情阻礙團聚 華人煮湯圓解鄉愁

記者顏嘉瑩／紐約報導
對周詩含來說，紅、白湯圓搭配紅豆湯就是兒時記憶。(周詩含提供)
對周詩含來說，紅、白湯圓搭配紅豆湯就是兒時記憶。(周詩含提供)

21日迎來二十四節氣中的「冬至」，華人傳統都會包餃子、吃湯圓來度過；今年在疫情的影響下，很多華裔民眾無法與家人團聚，部分華人自己揉湯圓、買材料回家煮，一解思鄉情。

來自台灣的上班族李浩庭表示，冬至代表著一年即將結束，原訂今年底要回台灣的他，碰到疫情，哪裡都去不了，只能留在紐約，無法和家人團聚，與朋友間更減少了聚會。

李浩庭說，他在今年冬至前，就開始上網看做湯圓的教學「惡補」，不過最後看到一個一個步驟，擔心做失敗、什麼都吃不到，還是決定放棄挑戰，到超市買湯圓回家煮，以解思鄉之情。

李浩庭說，除了買湯圓，他也買了芋圓回來一起煮，希望能煮出他熟悉的「台灣味」；首次煮湯圓的他，看到自己的成果相當開心，「湯圓、芋圓都有煮熟，而且不難吃，很有成就感」，他也與家人視訊一起吃湯圓，度過了難忘的冬至。

同樣來自台灣的周詩含回憶，家庭中傳統冬至當天要祭祖，媽媽都會準備一桌子的菜和湯圓，在冬至當天的早上，媽媽就會到外婆家，拿外婆已經準備好的湯圓原料，回家後全家人一起坐在客廳，一邊看電視、一邊揉湯圓，對她來說，紅、白湯圓搭配紅豆湯就是兒時記憶。

周詩含說，在紐約很少有店家賣紅豆湯圓，而且湯圓的口感也沒有像自己揉的好吃；已經很久沒有吃到紅豆湯圓的她，相當期待製作湯圓的過程，21日當天一早就到華人超市買糯米粉、紅豆和桂花，回家自己揉湯圓。

她表示，近幾年很流行造型湯圓，不過「吃來吃去，還是傳統的紅白湯圓最好吃，也最有家鄉味」；她花了兩個小時揉湯圓，又花了一個小時熬紅豆湯，在歷經三個小時後，終於做出一碗紅豆湯圓。

周詩含說，過去冬至吃媽媽做的湯圓，不覺得原來一碗湯圓要投入這麼多時間做，沒想要自己從頭開始，才發現原來小小一碗湯圓也相當不簡單，「我只希望疫情快點過去，能夠回家與家人團聚，下一次我會從頭開始跟媽媽一起做湯圓，創造更多共同的家庭回憶。」

到超市買湯圓回家煮，以解思鄉之情。(李浩庭提供)
到超市買湯圓回家煮，以解思鄉之情。(李浩庭提供)
不會煮飯的李浩庭，看到自己的成果相當開心。(李浩庭提供)
不會煮飯的李浩庭，看到自己的成果相當開心。(李浩庭提供)

台灣 華人超市 疫情

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