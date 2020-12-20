心目華埠線上研討茂比利街70號

心目華埠舉行線上研討會，盼市府採取最快且能保存樓宇原有歷史面貌的情況下重建。（視頻會議截圖）

心目華埠 (Think! Chinatown)日前舉行線上研討會，邀請建築師和歷史文化學者對如何最快且能保存茂比利街(Mulberry St.)70號樓宇原有歷史面貌的方案進行討論，希望在22日茂比利街70號諮詢委員會公布重建願景計畫報告前，讓更多社區不同意見被聽到。

負責該樓宇重建工作的紐約市 管理服務局(DCAS)9月啟動為期三個月的社區共建茂比利街70號願景計畫，但數月來，社區內意見不一，陷入大樓拆卸重建(rebuild)及恢復原貌(restore)之爭。

紐約中華公所支持拆卸重建，認為此舉能保證樓宇最快時間內完工，且為避免進行耗時的「統一土地利用審查程序」(ULURP)，建議兩年內使用市府現有撥款先建12層大樓，早日開工，但地基必須確保為20層社區大廈而設計，以便之後在樓宇內增加平價住宅。

擁有25年歷史建築設計與修建經驗的建築師朱嘉定(Erik Chu)在研討會上提出三個建議方案：一是建20層樓宇，可用面積最大，但由於需要更深地基，要拆除現有地基，且需要經過ULURP程序，預估要耗時八年才能完成；二是修建全新的九層大樓，無需經過ULURP程序，耗時四年；三是保留現有可使用的兩層，重建至九層大樓，需要三年半完成。

從時間及保留歷史面貌角度出發，朱嘉定認為第三種方案最優，同時也對周圍住戶和小商家的影響最小。

另一建築師Kerri Culhane也指出，華埠工作小組於2016年提出的華埠土改計畫指定茂比利街70號樓宇為歷史古蹟，而古蹟更改高度也有限制，她認為保留現址的基礎上，增建一定數量樓層，及令五租戶盡快重返大樓是最理想方案。

心目華埠成員陳雪媚則認為，該樓宇應繼續承擔文化傳播和社區服務的作用，她介紹了美國其他三個亞裔 文化中心的修建方案作為參考，分別為洛杉磯的日本文化社區中心、屋崙亞洲文化中心和波士頓的PAO藝術中心，這三個中心既保留了亞裔文化特色，又有可容納數百人的劇院，值得市府作為茂比利街70號重建的參考。

華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)主席李卓勳(Jan Lee)表示，華埠關心的不僅是建築物，也需要思考當下眾多人口失業、店面關閉，如何促進華埠復興；他表示，聯盟反對九層以上的建築，也反對將建築用作住宅，他們希望新樓宇內有更現代的室內設計，既能提供文化教學空間，也能為青年創業者提供創辦小企業的空間。

民眾可於22日晚7時通過https://bit.ly/3qOV2If加入Zoom茂比利街70號諮詢委員會會議。