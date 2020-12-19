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布碌崙工業城打造最大、溫暖戶外用餐區

記者黃伊奕／紐約報導
工業城打造全市最大戶外用餐區域。（圖片取自工業城網站）
工業城打造全市最大戶外用餐區域。（圖片取自工業城網站）

為幫助餐飲業度過一個艱難的冬季，布碌崙(布魯克林)工業城(Industry City)打造了一個全市最大的溫暖戶外用餐中心，為38家餐館、酒莊和甜品店客戶提供一個安全戶外用餐區域，讓大家在寒冷冬日依舊能和親友相約餐館享用美食。

紐約市因疫情反彈再度停止全市室內用餐宣布後，工業城立即行動將建築之間庭園改造成為戶外用餐區，並增設暖氣餐桌和通風帳篷(Breathable Tent)；工業城發展總監沙漠薩(Jim Samoza)表示，大部分紐約人都願意在冬日裡繼續支持當地的小商家，尤其是餐飲業，因此他們特意將庭園改造成極具特色的戶外用餐區，讓大家能繼續在溫暖和安全的環境下聚餐。

據介紹，工業城利用附近建築物內空調、暖氣等設備，為戶外用餐區域增設了供暖系統，在三個庭園設置五個帳篷用餐區，面積達1萬2000平方呎，採用開放式直立帳篷，能確保空氣流通。

38個攤位已經出租，提供給餐館、酒吧、甜品店等，包括全世界首家牛油果吧(Avocado Bar)、專供生薑美酒的Barrow's Intense、泰式風味的曼谷吧、中國傳統小吃的爺叔湯包(Yaso Tangbao)、印度美食Taza Mkt、中東美食、墨西哥美食、素食館等，所有風味應有盡有。

而工業城內著名的日本超市和日本小吃中心，也將在冬日繼續營業，其中包括八家風味各異的日本餐飲攤位、日本傳統居酒屋和日本水果飲品店等。

為了迎接聖誕到來，工業城對園內進行了大面積妝點，每晚各種燈光、裝飾點亮，溫暖人心；布碌崙日落公園工業城位於2大道交36街，更多活動和信息可查詢網站industrycity.com。

日本 紐約市 布碌崙

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