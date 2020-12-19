戶外用餐禁用衛生間？州府規定挨轟：已修改

州府表示食客可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。（記者金春香／攝影）

州府日前出台有關紐約市 戶外用餐和外賣相關規定，其中一條禁止戶外用餐食客進入餐廳內使用衛生間，引發巨大爭議，州府和市府目前已經澄清該問題，表示食客完全可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。

該規定於17日晚間由市長顧問在推特 上發布，指出食客不允許進入獲得州酒類管理廳(SLA)頒發營業執照的餐廳內，就算是想上衛生間，也不被允許。

該推特一發出，令眾多餐廳業者和民選官員大呼不解，紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)也氣憤回覆說，這種規定是雪上加霜，讓廣大餐廳和酒吧更加覺得政府是在有意刁難，讓他們在疫情期間無法繼續生存。

市府表示該規定是由州府制定，市長白思豪 (Bill de Blasio)18日也對該規定表示不滿；州長葛謨(Andrew Cuomo)隨後在記者會上表示，在了解情況後，SLA已經迅速改正該規定，表示顧客可以使用室內衛生間，也可以穿過餐廳到後院使用衛生間，但必須配戴口罩，且不能在衛生間門口逗留。

州府還規定，戶外用餐區必須保證兩側通風，且這兩側通風口不能用塑油紙或其他材料遮擋。