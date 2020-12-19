8旬華嫗手工藝品義賣 關愛失智症家庭

87歲何麗霞把自己對失智症家庭的關愛融入手工藝品裡。(視頻截圖)

阿茲海默症 關愛服務日前舉行線上「慈善手工藝品義賣日」，售賣義工手作工藝品，為該中心籌募服務經費；其中一名八旬華裔長者義工分享自己在新冠肺炎疫情 期間製作手工藝品的心路歷程，表示對病毒的恐懼在接觸手工後逐漸消散，內心也變得安定，並希望為失智 症家庭獻一份力，籌募資金來改善他們的生活。

服務中心華人外展經理石蔚靜表示，87歲的何麗霞在疫情期間，將她對失智症家庭的關愛融入到手工藝品裡，當天雖未能參加線上會議，但何麗霞提前錄製了一段影片，她提到起初自己對疫情感到非常恐慌，參加該服中心舉行的講座後，才感到有些放心，並覺得失智症家庭在疫情下肯定過得更不容易，因而萌生想要幫助的心。

何麗霞用串珠和線製成項鍊、戒指、以及聖誕樹擺設，義賣所得將捐給阿茲海默症關愛服務，希望有經濟能力的民眾可發揮愛心；她說，製作手工藝品，讓她沒時間胡思亂想疫情可能造成的負面影響，內心感到更安定。

該服務中心當天表彰了八名義工，感謝他們一路以來關注失智症家庭，積極籌款和籌辦活動等諸多功勞。

家中有阿茲海默症患者的三名華人耆老也分享自己的照顧經歷，強調長期照顧失智者是很不容易、精神疲憊的工作，他們之中有人照顧失智症病人長達十年；在加入服務中心後不僅獲得有用的醫療資訊，許多擁有相同經歷的人經常聚在一起交流、聊心事，帶給彼此很大的鼓勵。

石蔚靜表示，失智症家庭在疫情下經歷的事情比普通家庭來得更困難，護理者肩上的負擔更沉重，因此服務中心的義工會經常撥電傳達關心，希望大家能一起熬過難關。

她強調該機構免費為失智症家庭提供服務，募款也將全部用作服務經費，呼籲愛心人士踴躍捐款；有興趣的民眾可聯繫(646) 744-2951、(646) 744-2980或電郵至[email protected]、[email protected]。