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8旬華嫗手工藝品義賣 關愛失智症家庭

記者顏潔恩／紐約報導
87歲何麗霞把自己對失智症家庭的關愛融入手工藝品裡。(視頻截圖)
87歲何麗霞把自己對失智症家庭的關愛融入手工藝品裡。(視頻截圖)

阿茲海默症關愛服務日前舉行線上「慈善手工藝品義賣日」，售賣義工手作工藝品，為該中心籌募服務經費；其中一名八旬華裔長者義工分享自己在新冠肺炎疫情期間製作手工藝品的心路歷程，表示對病毒的恐懼在接觸手工後逐漸消散，內心也變得安定，並希望為失智症家庭獻一份力，籌募資金來改善他們的生活。

服務中心華人外展經理石蔚靜表示，87歲的何麗霞在疫情期間，將她對失智症家庭的關愛融入到手工藝品裡，當天雖未能參加線上會議，但何麗霞提前錄製了一段影片，她提到起初自己對疫情感到非常恐慌，參加該服中心舉行的講座後，才感到有些放心，並覺得失智症家庭在疫情下肯定過得更不容易，因而萌生想要幫助的心。

何麗霞用串珠和線製成項鍊、戒指、以及聖誕樹擺設，義賣所得將捐給阿茲海默症關愛服務，希望有經濟能力的民眾可發揮愛心；她說，製作手工藝品，讓她沒時間胡思亂想疫情可能造成的負面影響，內心感到更安定。

該服務中心當天表彰了八名義工，感謝他們一路以來關注失智症家庭，積極籌款和籌辦活動等諸多功勞。

家中有阿茲海默症患者的三名華人耆老也分享自己的照顧經歷，強調長期照顧失智者是很不容易、精神疲憊的工作，他們之中有人照顧失智症病人長達十年；在加入服務中心後不僅獲得有用的醫療資訊，許多擁有相同經歷的人經常聚在一起交流、聊心事，帶給彼此很大的鼓勵。

石蔚靜表示，失智症家庭在疫情下經歷的事情比普通家庭來得更困難，護理者肩上的負擔更沉重，因此服務中心的義工會經常撥電傳達關心，希望大家能一起熬過難關。

她強調該機構免費為失智症家庭提供服務，募款也將全部用作服務經費，呼籲愛心人士踴躍捐款；有興趣的民眾可聯繫(646) 744-2951、(646) 744-2980或電郵至[email protected][email protected]

阿茲海默症關愛服務日前舉行線上「慈善手工藝品義賣日」，通過售賣義工製作的手工藝品...
阿茲海默症關愛服務日前舉行線上「慈善手工藝品義賣日」，通過售賣義工製作的手工藝品，為該中心籌募服務經費。(視頻截圖)

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