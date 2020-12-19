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疫情影響 中華公所新年慶典從簡

記者張晨╱紐約報導
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨╱攝影)
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所18日召開常務議員和華僑學校常務校董會議，會中討論多項議案，因疫情的持續肆虐，中華公所決定即將到來的節日及及新年慶祝活動一切從簡，華僑學校則報告目前招生情況良好，但學校仍會採用線上教學以保證學生安全。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，2021年元旦慶祝會活動將一切從簡舉辦；新任紐約華僑文教中心主任陳永豐將於本月30日抵達紐約，屆時將邀請他參加新年慶祝活動，並歡迎他的到任。

于金山指出，雖然公所從11月23日暫停了社區服務，但依舊配合市府部門與其他組織為社區居民服務，21日下午2時與市議員陳倩雯辦公室合作舉辦線上反仇恨亞裔講座，22日上午11時將再次與市衛生局合作，派發新冠檢測資訊及口罩給孔子大廈的居民。

討論會上，華僑學校校長王憲筠報告近期財務及春季招生情況，王憲筠表示，學校已經在新冠疫情下竭盡全力打造快樂、安全的學習環境，並以服務社區子弟為宗旨；2021年春季招生仍在持續進行，截至目前已經招收了350名學生，而因疫情的持續發展，學校依舊以線上授課的形式教學。

但因網課有其局限性，許多家長表示孩子們經常坐在電腦前會影響視力，低年級學生更無法專注，「但許多家長也表示，待疫情有所緩解再返校學習。」王憲筠表示，新冠的影響至深至遠，目前華僑學校仍以安全及服務社區為首要課題。

疫情 紐約 招生

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