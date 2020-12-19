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僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送

記者張晨╱紐約報導
中華公所及僑團為黃正杰舉行歡送會。(記者張晨╱攝影)
中華公所及僑團為黃正杰舉行歡送會。(記者張晨╱攝影)

紐約華僑文教服務中心主任黃正杰任期屆滿，明年1月將返回中華民國僑務委員會任職，為感謝他四年為社區做出的貢獻，紐約中華公所18日為其舉行歡送會。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，黃主任在任期間與僑社互動良好，因任期屆滿即將返回台灣，僑社感到依依不捨，感謝他今年疫情期間依然堅持工作，保證僑務工作順利開展；不僅如此，黃正杰任內注重僑教，協助僑團，促進邦交，僑社給予他極大肯定。

于金山表示，黃主任協助僑校發展，並常幫助兒童陪護中心度過難關；在僑團回台灣召開年會期間負責接待，協助培育僑社新生代；他也積極配合雙十慶典，推廣國民外交，提高中華民國在美東地區的能見度，功不可沒。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，黃主任曾在亞特蘭大、波士頓以及加拿大溫哥華等地區服務，回台後將擔任僑務委員會委員長童振源的副手，以其紐約服務的經驗，協助中華民國僑委會，為廣大僑胞做更好的服務。

黃正杰表示，他於2003年至2005年期間來紐約擔任華僑文教服務中心副主任，2017年再度派往紐約，擔任華僑文教服務中心主任，對當地感情深厚；他將於明年1月返回僑委會任職，感謝社區對他工作長期支持。

中華公所及僑團聯合致贈「服務僑胞，政風廣被」，以表彰其四年來對僑社做出的貢獻。

中華公所為黃正杰(右三)致贈獎牌。(記者張晨╱攝影)
中華公所為黃正杰(右三)致贈獎牌。(記者張晨╱攝影)

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