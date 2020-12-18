超市貨足 暴風雪後海鮮蔬菜不漲價

華人超市業者表示，店內貨源充足，海鮮與蔬菜價格不會在暴雪後調漲。(記者牟蘭／攝影)

暴風雪 來襲，法拉盛 的多家華裔超市17日照常營業，業者表示，因供貨源充足，且餐廳關閉堂食與戶外用餐，蔬菜與海鮮的需求量也大幅度少，大雪過後，這些食物的價格也不會調漲，店家甚至打出三文魚每磅4.99元特價，以比平日更大折扣吸引客源。

昌發超市老闆王傳厚表示，為了應對惡劣天氣，15日起除了店內客源增加外，電商訂單量比平日同期高出兩成；不過他說，雖然紐約市 遭遇惡劣天氣，但貨源充足，店內貨品並不會因大雪漲價，三家連鎖超市會提供比平日更優惠的價格，以吸引更多客源。

中美超市經理吳建錫表示，暴雪前就迎來大量客流，周三上午9時營業到下午6時提前關門期間，幾乎每一個收銀台都大排長龍，其中蔬菜、海鮮、方便食品與其他民生用品都受到顧客青睞。

吳建錫說，往年12月正值節日季，各大餐廳、酒樓迎來旺季，若遇極端天氣，貨源不足，蔬菜與海鮮產品都會稍後調漲部分價格，「尤其是海鮮，一下雪就沒人賣魚」；但他說，由於紐約市餐廳的堂食與戶外用餐在暴雪期間關閉，蔬菜與海鮮的需求量大幅度減少，這種雪後漲價的現象，今年不會發生。

以海鮮為例，吳建錫表示，部分貨品的價格較往年同期還要低至少三成，該店17日的折扣包括每磅69分的棍子魚，以及每磅4.99元左右三文魚排，「棍子魚一般價格在每磅一元左右，三文魚排每磅價格在6元左右」。

緬街「幸福堂」奶茶店和「同仁堂」藥房的老闆莊振輝表示，暴風雪影響了當地的交通，車輛與人流驟減，導致生意比平日還要差；但他說，由於藥房是必要行業，尤其在惡劣天氣，更需要為民眾提供便捷服務，因此17日員工提前來到店裡，清理門外積雪，照常營業。