5款網紅聖誕甜點親手做 與家人共享甜甜假期

親手做甜點既乾淨又衛生，還可拉近與家人距離。(記者顏嘉瑩/攝影)

聖誕節是親友團聚的節日，但是今年在疫情的影響下政府呼籲盡量避免團聚，不過即便是待在家，也可以花些時間與家人親手做多款網紅聖誕甜點，包括聖誕花圈餅乾、聖誕草莓杯子蛋糕、聖誕樹鬆餅塔、雪人棉花糖熱巧克力，以及送禮自用兩相宜的湯匙巧克力，享受甜甜的聖誕假期。

不過聖誕節期間充斥著各種大餐甜點誘惑，且製作甜點會使用大量的糖，一不小心恐怕食入太多糖分。依照專業醫師建議，若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡；以1公克糖熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克，民眾應注意攝取量，千萬不要吃了美食卻失去健康。

只要將一般餅乾的麵糊加上抹茶粉，再用擠花袋擠成圓形造型，就成為聖誕花圈餅乾。(記者顏嘉瑩/攝影)

●聖誕花圈餅乾

只要將一般餅乾的麵糊加上抹茶粉，再用擠花袋擠成圓形造型，就成為聖誕花圈餅乾，也可以用擠花袋發揮創意，擠成像聖誕樹等造型；若民眾家中沒有擠花袋，則可以用一般的保鮮袋代替，擠出喜歡的造型放入烤箱，烤成屬於自己的聖誕餅乾。

聖誕花圈餅乾需要用到擠花袋，若民眾家中沒有材料，可以用一般的保鮮袋代替。(記者顏嘉瑩/攝影)

將奶油切成小塊、放在室溫下軟化，軟化後的奶油加入過篩後的糖粉，用刮刀稍微攪拌，以電動打蛋器低速攪打，至奶油顏色變淺黃後，分多次加入牛奶持續攪拌，直至奶油與牛奶完全混合。

把低筋麵粉、抹茶粉過篩後加入奶油糊中，以刮刀用切拌的方式攪拌至均勻無乾粉，再放入擠花袋或保鮮袋中，在鋪上烘焙紙的烤盤上擠出喜歡的造型。

預熱烤箱至華氏295度，完成後把餅乾送入烤箱，烤約25分鐘後取出放涼；在烘烤時應該注意餅乾狀況，由於加入抹茶粉的麵糊烘烤過頭容易變成淺咖啡色，以低溫烘烤較容易烤出漂亮的綠色。

將白巧克力隔水融化，把放涼後的餅乾沾裹巧克力，並灑上蔓越莓乾、草莓乾等裝飾，等待巧克力凝固即可食用。

＊材料：低筋麵粉130克、抹茶粉7克、無鹽奶油100克、糖粉45克、常溫牛奶35克、白巧克力90克，蔓越莓乾、乾草莓及糖珠適量。

草莓富含豐富的維他命C，造型又像極了聖誕老公公的聖誕帽，裝飾在杯子蛋糕上相當應景。(記者顏嘉瑩/攝影)

攪好的蛋糕糊放到杯子蛋糕模具裡。(記者顏嘉瑩/攝影)

●聖誕草莓杯子蛋糕

草莓富含豐富的維他命C，造型又像極了聖誕老公公的聖誕帽，裝飾在杯子蛋糕上相當應景；草莓酸甜的口味和海綿杯子蛋糕的甜綜合，味道酸酸甜甜非常好吃。除了草莓，民眾還可以在蛋糕上加任何喜歡的水果，變化度高，好吃又好玩。

在準備麵糊前，需先將烤箱預熱至華氏230度，把杯子蛋糕模具放在烤盤中；麵糊將1顆全蛋、5顆蛋黃、35克糖、鹽巴等放在攪拌盆中拌勻後，加入植物油在拌勻；低筋麵粉過篩後加入蛋糊拌勻至光滑狀態備用。

五顆蛋白放入攪拌盆以電動打蛋器打散，並分多次逐步加入糖，將蛋白打至硬性發泡；要確認蛋白發泡成功，可將打蛋器提起，如果蛋白泡沫呈尖錐狀且不會滴下即可。另需注意此步驟打蛋器或攪拌盆都需乾淨、無水、無油，否則容易失敗。

將打好的蛋白分多次加入蛋黃糊中，用刮刀以拌切方式攪拌均勻，攪好的麵糊倒入模具中八分滿、輕輕震出大氣泡，放入烤箱中層烘烤。230度烤25分鐘後，溫度轉到250度烤15分鐘；最後再轉到300度烤10分鐘，熄火後燜五分鐘再出爐。出爐後注意要放涼才可裝飾，擠上打發鮮奶油，再將草莓、糖珠放在蛋糕上裝飾即完成。

＊材料：雞蛋6顆、糖70克、低筋麵粉75克、植物油75毫升、鹽巴1小撮、打發鮮奶油適量、草莓、裝飾糖珠適量、杯子蛋糕模具數個。

聖誕樹鬆餅塔做法簡單、造型可愛。(記者顏嘉瑩/攝影)

●聖誕樹鬆餅塔

早餐常吃的鬆餅也能成為特別的聖誕甜品，不需要特別的模具，只要調好麵糊、準備一把平底鍋，幾分鐘就能做出造型可愛又好吃的聖誕樹鬆餅塔；親子可以自行發揮創意，一起裝飾鬆餅塔，還可以在麵糊裡加入葡萄乾、巧克力豆等，讓味道層次更豐富。

在平底鍋煎鬆餅時，需注意鬆餅大小，組裝時才可做出鬆餅大小遞減的聖誕樹形狀。(記者顏嘉瑩/攝影)

鬆餅可買預拌鬆餅粉，也可以自己手工做；自己做可先把雞蛋、糖等攪拌均勻，打出細泡泡再加入牛奶攪拌均勻；低筋麵粉、抹茶粉過篩後加入攪好的蛋糊，用刮刀攪拌均勻至無乾粉狀，再加入隔水加熱或微波後的液態奶油，繼續攪拌到無粉末顆粒狀。

將平底鍋加熱、轉中小火，加入少許油後用勺子勺起麵糊，入鍋煎；最後成品的聖誕樹鬆餅塔，從下至上鬆餅逐漸變小，可先做底部最大張的鬆餅，再逐次減少勺子麵糊量入鍋，做出愈來愈小的鬆餅。

鬆餅煎好後放涼，準備草莓、藍莓等水果；草莓和藍莓洗好後擦乾、切至適當大小；在組裝鬆餅塔時，先將最大張的鬆餅放在底部，鋪上鮮奶油，加上水果後，再放上依次把鬆餅、鮮奶油、水果鋪上，層層堆疊後，就完成簡單可愛的聖誕樹鬆餅塔。

＊材料：雞蛋2顆、糖50克、低筋麵粉100克、無鹽奶油40克、牛奶20克、抹茶粉5克，打發鮮奶油、草莓、藍莓適量。

雪人棉花糖熱巧克力做法簡單，要自煮熱巧克力或用可可即溶包都可。(記者顏嘉瑩/攝影)

●雪人棉花糖熱巧克力

冷冷的冬天，就是要來一杯熱巧克力暖心又暖胃，想要讓簡單的一杯熱巧克力，變成充滿聖誕氣氛的飲品，只要放上裝飾後的棉花糖，就成為可愛的雪人棉花糖熱巧克力；這款甜品做法簡單，不論要自煮熱巧克力，或是用即溶包熱可可，只要幾分鐘就可以完成。

雪人可依照個人喜愛變化造型。(記者顏嘉瑩/攝影)

準備數顆棉花糖，棉花糖大小將影響成品的雪人大小，再來用食用色素或巧克力，在棉花糖上畫上喜歡的表情圖案，放一旁備用。

熱巧克力煮法，先準備一個湯鍋或奶鍋，把牛奶倒入以小火加熱，注意不可讓牛奶沸騰，以免香氣跑掉；牛奶微微冒煙後加入巧克力粉和糖粉，攪拌均勻。

接著將巧克力豆放入鍋中，關火後拌至融化，融化後繼續攪打至有泡沫且略為濃稠，讓牛奶和巧克力充分混合，重新開小火加熱至微微冒煙。

製作時注意，巧克力豆越多，煮出來的巧克力愈濃稠，巧克力豆和牛奶的比例約為一比三，如果喜歡偏好濃稠或清淡者，可調整巧克力豆比例。把熱巧克力倒入杯中，裝飾上先前畫好的雪人棉花糖，就是一杯可愛的雪人棉花糖熱巧克力。

＊材料：全脂或低脂牛奶1杯、可可含量60%巧克力豆1/3杯、可可粉1湯匙、糖粉半湯匙、棉花糖少許。

湯匙巧克力做法簡單、好吃又好玩，只要把湯匙放入熱牛奶，攪一攪之後就是一杯熱巧克力牛奶。(記者顏嘉瑩/攝影)

●湯匙巧克力

湯匙巧克力做法簡單、好吃又好玩，只要把湯匙放入熱牛奶，攪一攪之後就是一杯熱巧克力牛奶，相當受到孩子喜愛，自己在家就可以做出成本低、顏值高的湯匙巧克力，分送給親友當作暖心的聖誕禮物。

將巧克力豆隔水或微波融化，記住溫度不可太高或加熱過久，建議加熱幾秒後離火拌勻，如果還有巧克力豆未完全融化，再多次加熱直至完全融化。

將融化好的巧克力加入即溶巧克力粉中攪拌，讓巧克力粉末黏著成型，加入的巧克力量，視粉末是否可捏成型而定，若不能成型則再多加巧克力，直至可將粉捏成球狀為止。

用湯匙勺起一湯匙的巧克力粉，外面再均勻裹上巧克力，放在烘焙紙上放涼，等待巧克力冷卻凝固，也可放到冰箱內加速凝固。

巧克力凝固後取出，再裹上一層以融化的巧克力；此時巧克力口味任選，可以是黑巧克力、牛奶巧克力，或是白巧克力，放在烘焙紙上，就可開始裝飾；可以用白巧克力、棉花糖、拐杖糖、奧利奧餅乾、糖珠等裝飾，要記住裝飾時湯匙表面的巧克力須為半凝固，否則裝飾品無法黏著在湯匙上，再次等待冷卻後完成。

＊材料：巧克力豆、即溶巧克力粉、白巧克力豆、糖珠、裝飾品均適量。