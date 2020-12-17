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華裔醫生：打疫苗後仍須做好防疫

記者牟蘭／紐約報導
李燕表示，輝瑞與莫德納均採用mRNA技術研製疫苗，即把人體細胞轉化為蛋白「抗原」，並非網傳注射病毒到體內後產生不良反應。(李燕提供)
李燕表示，輝瑞與莫德納均採用mRNA技術研製疫苗，即把人體細胞轉化為蛋白「抗原」，並非網傳注射病毒到體內後產生不良反應。(李燕提供)

首批輝瑞新冠疫苗日前抵達紐約，不少民眾對接種疫苗仍持觀望態度，致力於疫苗研究的兒科醫生李燕18日表示，輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)生產的新冠疫苗採用mRNA技術，利用這種核酸構成遺傳物質給細胞下命令，誘導人體產生對抗新冠病毒蛋白；而施打第二針後出現發燒、頭疼與疲倦等症狀，實為人體對「異物」排斥，並非網路謠傳的注射病毒到體內產生不良反應。

根據第三期臨床實驗，李燕表示，新冠疫苗副作用多出現在施打第二劑後，志願者出現疲倦、頭痛、發燒、肌肉痛、關節痛以及注射部位紅腫等；她說，這些副作用是由於人體被注射疫苗後，對「異物」排斥，多在幾日後恢復。

李燕說，注射第二劑新冠疫苗後，臨床二期志願者的病毒抗體在四個月後仍非常活躍，並沒有隨著時間而減弱，且有效率超過94%。

不過，李燕也提醒，新冠疫苗並非靈丹妙藥，一些民眾注射輝瑞疫苗後仍會感染新冠病毒，雖然避免病情惡化，但他們還是會傳染病毒給其他高危人群；她呼籲已接種新冠疫苗的民眾仍須做好防疫措施，戴口罩、勤洗手且避免群聚等，疫情要等到群體免疫後，才能解除警報。

李燕說，目前的新冠實驗數據尚未包含愛滋病病毒攜帶者、曾經接受骨髓或器官的捐贈者、孕婦以及11歲以下的兒童，尚不推薦這些人群接種新冠疫苗；但她表示，家長應按時為孩子接種其他疫苗，尤其在流感季，應盡快接種流感與普通肺炎疫苗，避免誘發其他健康問題。

疫苗 流感 紐約

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