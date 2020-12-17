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1600醫護打新冠疫苗 無嚴重副作用

記者和釗宇牟蘭／紐約報導
艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗；左一起為艾姆赫斯特醫院行政副院長魏艾瑞克(Eric Wei，音譯)、威廉姆、德爾佳多與喬克西。(市長辦公室提供)
艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗；左一起為艾姆赫斯特醫院行政副院長魏艾瑞克(Eric Wei，音譯)、威廉姆、德爾佳多與喬克西。(市長辦公室提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)16日首次為醫護注射新冠疫苗，兩名來自艾姆赫斯特醫院的護士接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市已有超過1600名醫護人員接種，目前沒有發現嚴重的副作用；他說，儘管當下公立醫院仍有多餘的病床，但疫情數字仍在不斷上升，令人擔憂。

白思豪表示，疫苗接種是防疫的「最後一場戰鬥」，公立醫院首次注射選在艾姆赫斯特醫院具有特殊意義，「因為艾姆赫斯特醫院在春季的疫情中經歷嚴峻考驗，最終挺了過來，這裡每個人都是英雄。」

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前尚未在紐約市1600名接種者身上發現嚴重的副作用；不過，有人在注射後24到48小時出現疼痛、乏力、肌肉痛等輕微副作用是正常的。

喬克西說，只要疫苗安全有效，接種就是安全的，未來的接種速度取決於疫苗的供應量；白思豪表示，未來市疫苗指揮中心將在網上公示接種數據。

儘管疫苗已經開始接種，白思豪表示，當下疫情仍在反彈之中；市府數據顯示，目前全市每10萬人的住院人數已經達到三人，超過兩人的警戒水平，全市七天平均新冠檢測陽性率已經高達5.71%，陽性率的上升必然會帶來住院率上升，因此市民仍須嚴格防疫，避免醫療資源過載。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，目前全市11家公立醫院的普通病床和ICU仍有三分之一未用，因此仍有接受更多病人的空間；他說，目前11家醫院共有280名新冠病人住院，相比之下4月疫情高峰時曾多達4000個，未來公立醫院也會繼續補充人手，加速接種疫苗；他表示，預計艾姆赫斯特醫院未來三周就能讓所有人員接種完畢。

曾在疫情高峰期成為「震中」的艾姆赫斯特醫院，16日為兩名醫院員工接種新冠疫苗，成為首個分發疫苗的市立醫院。該院環保辦公室(Environmental Services Department)的威廉姆(Kelly William)，以及急診室醫生助理德爾佳多(Veronica Delgado)，在同儕與患者的掌聲中，接種第一劑疫苗。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)親自為德爾佳多由市施打第一針疫苗，今年55歲的德爾佳多接種疫苗後表示，希望每個民眾都能盡快接種，讓生活回歸正軌；她說，自己想傳遞給非醫護人員的信息是，打疫苗前一定要做好研究，但千萬不要對疫苗心存恐懼，更不要道聽塗說、試圖從臉書上了解相關信息。

今年3月疫情在紐約爆發後，艾姆赫斯特醫院最先成為震中，大量確診患者等不及救治，就在急診室離世，曾經在一天內，有13名染疫患者不幸離世，醫護人員甚至以「末世來臨」形容當時的慘況。

艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗；講話者為白思豪。(市長辦公室提...
艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗；講話者為白思豪。(市長辦公室提供)
全市在過去兩天已經為1600名醫護人員接種，目前沒有發現嚴重的副作用。（市長辦公...
全市在過去兩天已經為1600名醫護人員接種，目前沒有發現嚴重的副作用。（市長辦公室提供）
德爾佳多由市衛生局長喬克西施打第一針疫苗。(市長辦公室提供)
德爾佳多由市衛生局長喬克西施打第一針疫苗。(市長辦公室提供)

疫苗 疫情 紐約市

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