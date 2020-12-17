1/5病例由家人傳染 可免費住隔離酒店

全市有五分之一的新增病例來自於家庭傳染，市府呼籲沒有條件在家隔離的新冠確診及疑似患者盡快聯繫檢測追蹤小組入住免費隔離酒店。（路透）

紐約市 新冠疫情仍在反彈，數據顯示，全市有五分之一的新增病例來自於家庭內部傳染；市府16日邀請市檢測 追蹤小組(Test and Trace Corp)舉行少數族裔媒體圓桌會，呼籲沒有條件在家隔離的新冠確診及疑似患者，盡快聯繫檢測追蹤小組，可免費入住隔離酒店，市府將提供免費飯食、醫療服務，包括無證移民 也可使用。

市檢測追蹤小組負責隔離工作的江森(Amanda Johnson)表示，民眾如果新冠檢測呈陽性，或者接觸過新冠確診患者，就應該立即隔離，以中止傳染鏈；然而，很多市民居住空間狹小，多人同住一室，沒有在家隔離的條件，導致家庭傳染頻發，全市大約有五分之一的新增病例來源於此。

江森表示，對於沒有條件在家隔離的確診和疑似感染民眾，應該盡快撥打電話（212）268-4319，聯繫檢測追蹤小組，入住免費隔離酒店，即便沒有檢測也可以隔離後在酒店檢測；一般隔離期為14天，期間市府間提供免費一日三餐、無線網路、有線電視和電話服務，也可以為隔離者送藥；酒店內還有常駐的醫護人士確保隔離者的醫療需求。

數據顯示，目前市府已經協助超過4450位市民入住免費酒店；江森說，無論移民身分，所有確診和疑似市民都可入住免費酒店，市府不會洩漏任何移民信息；隔離期間，患者可以在防護周全的情況下每天定時出門透氣，對於英語能力不佳的人，市府也提供語言服務。

江森還說，對於不願入住酒店的民眾，市府也提供相關資源幫助在家隔離；她表示，截至目前，市府已經聯繫過8萬3000名在家隔離的患者，在社區組織的幫助下，協助患者獲取免費事務、藥品和醫療服務；同時，市府已向7萬8000名患者寄出健康包，包內有口罩、乾洗手液、消毒濕紙巾等防疫必備用品，還有溫度計、穿戴式脈搏血氧儀等簡便醫用儀器，隔離者一旦發現體溫升高或血氧值降低，應立即前往醫院就診。

市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)也在會上表示，疫情期間因隔離或正在康復的市民，可請帶薪病假；目前，紐約市「帶薪病假法」(Paid Safe and Sick Leave Law)要求擁有五名或以上員工的雇主和家政工人的雇主都需向員工提供帶薪病假，病假的累積率是每工作30小時可休一小時，一年最多可休40小時，並從員工上班的第一天開始計算。