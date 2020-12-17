布碌崙 首辦新年升水晶球儀式

希爾與即將在布碌崙升起的水晶球。（取自希爾個人LinkedIn）

紐約時報廣場 因疫情 影響，2021年新年跨年活動將首次改為全線上舉行，但布碌崙 (布魯克林)準備舉辦自己的新年慶祝活動，也同樣準備了水晶球，但與時報廣場不同的是，布碌崙水晶球將會在新年倒數時上升，而非下降。

這個屬於布碌崙自己的水晶球，將於17日起在布碌崙巴克萊中心門口展出，以便布碌崙籃網隊球迷能夠在近期參觀，同時保持社交距離。

活動組織方NYE Brooklyn Ball(簡稱NYEBB)指出，將於17日下午4時至5時30分舉行活動啟動儀式，之後水晶球直到27日前會一直擺放在巴克萊中心門口，供民眾拍照合影，訪客還能在現場完成一些「抖音」挑戰，第一周內藝術家能夠以現場壁畫為畫板完成藝術創作；之後水晶球將通過線上活動在新年夜升起。

主辦方表示，新年倒數時，這個由LED燈組成的水晶球將上升，而不是降落，我們用這樣的方式來紀念那些在新冠疫情中失去的生命，也要對在抗疫第一戰線英雄表達感謝，以及對「黑人命也是命」活動的支持。

據悉該活動是布碌崙企業家希爾(James Jay Hill)在6月時提出，並且快速得到各界支持得以實現。