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紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

記者金春香／紐約報導
猶太裔攝影師包信曾任「英國中國郵報」(The China Post)攝影記者15年。（MOCA提供）
猶太裔攝影師包信曾任「英國中國郵報」(The China Post)攝影記者15年。（MOCA提供）

美國華人博物館(MOCA)日前宣布，與猶太歷史中心(Center for Jewish History)推出「一名不可思議的攝影記者：包信在華埠」(An Unlikely Photojournalist:Emile Bocian in Chinatown)線上攝影展，展出猶太裔攝影師包信(Emile Bocian)於上世紀七、八○年代在曼哈頓華埠拍攝的眾多珍貴歷史照片。

包信是在紐約出生的波蘭裔猶太人，他曾任「英國中國郵報」(The China Post)攝影記者15年，於1990年逝世；他於1970至1980年代拍下華埠數千張珍貴照片，對美國華埠發展研究具有重要歷史意義。

包信在加入「英國中國郵報」前，在華埠經營公關公司，曾為戲院宣傳李小龍主演的「精武門」；雖然不會中文，但包信長期住在華裔社區，與華埠有緊密聯繫的包信，用鏡頭記錄下華埠的點點滴滴，他稱自己為「華埠專家」(expert on Chinatown)，更成為猶太社區和華埠社區之間的橋梁搭建者。

包信的拍攝作品包括民生、政治、體育、文化等，其中有很多七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動紀錄，包括反華埠監獄遊行、反警察暴力和種族歧視遊行等，以及自由女神像百年紀念活動，記錄美國主流媒體首位華裔女主播宗毓華(Connie Chung)等。

除了華埠相關照片，包信還曾見證和拍攝過眾多紐約重要事件，如1970年紐約馬拉松首次舉辦的情形，當時整個賽道都在中央公園，報名費只有一元，127名參賽者中有55人完成比賽。

包信的攝影作品在其去世後，由一名華裔演員Mae Wong保存，於上世紀九○年代捐贈給MOCA。

MOCA館長姚南薰表示，包信的作品展現了華裔社區與猶太社區間的緊密聯繫，此次線上展覽是為兩個社區創造新的方式來繼續搭建溝通的橋梁。

此次展出的照片還包括華埠的店面和街景，有些目前已經不在，另外還有犯罪現場，以及阿里(Muhammad Ali)、芝麻街(Sesame Street)中的人物大鳥(Big Bird)等。

線上展覽網址為https://exhibitionscjh.wixsite.com/bocian。

包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）
包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）
包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）
包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）
包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）
包信的作品包括七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動。（MOCA提供）

華埠 猶太 攝影

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