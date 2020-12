紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

猶太裔攝影師包信曾任「英國中國郵報」(The China Post)攝影記者15年。(MOCA提供)

美國華人博物館(MOCA)日前宣布,與猶太 歷史中心(Center for Jewish History)推出「一名不可思議的攝影 記者:包信在華埠 」(An Unlikely Photojournalist:Emile Bocian in Chinatown)線上攝影展,展出猶太裔攝影師包信(Emile Bocian)於上世紀七、八○年代在曼哈頓華埠拍攝的眾多珍貴歷史照片。

包信是在紐約出生的波蘭裔猶太人,他曾任「英國中國郵報」(The China Post)攝影記者15年,於1990年逝世;他於1970至1980年代拍下華埠數千張珍貴照片,對美國華埠發展研究具有重要歷史意義。

包信在加入「英國中國郵報」前,在華埠經營公關公司,曾為戲院宣傳李小龍主演的「精武門」;雖然不會中文,但包信長期住在華裔社區,與華埠有緊密聯繫的包信,用鏡頭記錄下華埠的點點滴滴,他稱自己為「華埠專家」(expert on Chinatown),更成為猶太社區和華埠社區之間的橋梁搭建者。

包信的拍攝作品包括民生、政治、體育、文化等,其中有很多七、八○年代發生在華埠的示威遊行活動紀錄,包括反華埠監獄遊行、反警察暴力和種族歧視遊行等,以及自由女神像百年紀念活動,記錄美國主流媒體首位華裔女主播宗毓華(Connie Chung)等。

除了華埠相關照片,包信還曾見證和拍攝過眾多紐約重要事件,如1970年紐約馬拉松首次舉辦的情形,當時整個賽道都在中央公園,報名費只有一元,127名參賽者中有55人完成比賽。

包信的攝影作品在其去世後,由一名華裔演員Mae Wong保存,於上世紀九○年代捐贈給MOCA。

MOCA館長姚南薰表示,包信的作品展現了華裔社區與猶太社區間的緊密聯繫,此次線上展覽是為兩個社區創造新的方式來繼續搭建溝通的橋梁。

此次展出的照片還包括華埠的店面和街景,有些目前已經不在,另外還有犯罪現場,以及阿里(Muhammad Ali)、芝麻街(Sesame Street)中的人物大鳥(Big Bird)等。

線上展覽網址為https://exhibitionscjh.wixsite.com/bocian。