裁員？減班？MTA年底前不定奪

大都會運輸署年底前不會裁員和縮減班次。（記者金春香／攝影）

大都會運輸署(MTA )面臨巨大財政壓力，此前計畫如果無法獲得聯邦撥款，將在年底前決定是否縮減地鐵 和公交車次，並裁減超過9000名員工，不過據「紐約郵報」報導，今年年底前，MTA將不會做出任何裁員 或縮減班次的決定。

MTA上月公布2021財年預算案，指出面臨120億元虧損，需要獲得聯邦撥款，以填補今年和明年的虧空，如果資金不到位，若聯邦政府無法提供更多資金援助，MTA很可能將被迫裁員9367人，並將把公車、地鐵服務削減40%。

之後MTA還針對兩年一次的票價和通行費調整舉辦多場公聽會，討論包括可能的票價上漲2%或4%、取消7天和30天捷運卡配套、取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等提案。

MTA表示有信心在未來幾周獲得聯邦補助，因此目前暫時不會討論裁員和縮減班次問題，不過如果聯邦補助不及時，票價上漲仍在所難免，預計票價調整計畫將於明年1月進行投票。

「三州交通運動」(Tri-State Transportation Campaign)則表示，MTA不應對單程票價漲價，或取消七天和30天捷運卡，因為疫情期間必要領域工作人員和低收入者仍倚賴這幾種交通卡，但他們支持增加擁堵費，以期減緩交通阻塞。