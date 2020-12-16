公立醫院設立網站 記錄抗疫英雄

紐約市公立醫院系統設網站，記錄紐約市疫情重要瞬間和英雄人物。（紐約市公立醫院系統提供）

紐約市 公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)15日宣布推出網站，詳細記錄紐約市4萬名醫護人員在疫情 期間的英勇表現，展現了他們不顧危險、不辭辛勞照料新冠患者，幫助大多數病患康復出院回家，同時也記錄了從疫情在紐約爆發諸多重要日期發生的事件，包括新增醫院、疫情達到峰值、病患逐漸康復、獲得捐款和個人防護工具捐贈等。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，記錄勇敢醫療工作者的故事和經歷非常重要，他們是持續站在應對疫情第一線的人，他們的犧牲和無畏拯救了數以萬計的生命，這一網站幫助大家銘記這些重要的人；網址為nychealthheroes.com

該網站特別介紹25名醫護人員的抗疫經歷，每個人在醫院和救治隊伍中的職務都不同，從他們的故事中，大家能夠近距離了解紐約的抗疫真實情況。

此外，網站也提供一系列近距離拍攝的一手抗疫照片，極具震撼力，以及系列紀錄形式影片，讓人們真實感受到一線人員所經歷的壓力、情感起伏和心理創傷等。

網站同樣詳細紀錄疫情爆發至今的各種數據，包括病患數量、個人防護用品使用使用情況、醫護人員支持數據等；民眾可登錄在線書寫給醫護人員的感謝信，也可以為公立醫院系統捐款。之後該網站還將推出專頁，致敬那些不幸犧牲的醫護天使 。