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郭納德致函MTA 促勿漲價

記者顏潔恩／紐約報導
郭納德15日致信給大都會運輸署，擔心上漲公共交通系統收費、各隧道和大橋過路費，將對紐約客帶來更大經濟負擔。(歐新社)
郭納德15日致信給大都會運輸署，擔心上漲公共交通系統收費、各隧道和大橋過路費，將對紐約客帶來更大經濟負擔。(歐新社)

選區包括布碌崙(布魯克林)南區華社的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)15日致函大都會運輸署(MTA)，擔心上漲公共交通系統收費、各隧道和大橋過路費，將帶給紐約客更大經濟負擔，希望MTA能尋求其他方法填補財政赤字；他表示將與MTA站在同一陣線，向聯邦政府爭取經費。

郭納德表示，布碌崙南區民眾平日外出要花費不少的交通費用，若MTA再上調過路費、捷運卡(MetroCard)價格，恐怕會把民眾逼到財務困難的邊緣。

他表示，費用上漲將影響中產階級家庭與必要行業人士(essential worker)，他們在新冠疫情下已面臨很大的經濟挑戰；他呼籲MTA採取其他行動解決財務問題，「布碌崙南區民眾需要的是更多折扣，而不是更加沉重的通勤負擔」。

郭納德當天也向MTA發了一封他將在21日公聽會上發表的證詞，他表示理解MTA需要120億來填補預算空缺，然而貿然上調公共交通系統收費、各隧道和大橋的過路費，只會帶來負面結果，當地民眾難以求生，經濟也因消費能力低落而無法重振。

他也提到，調漲維拉札諾大橋的通行費，對布碌崙南區民眾尤其不公平，當地民眾從未享用過折扣，MTA應提出折扣配套，而不是一味調漲價格來解決自身問題；他指出，價格調漲2%至4%，加上裁減40%的服務和人力，恐怕會使乘客數量永久性縮減，通勤客將只剩下別無選擇的必要行業人員，屆時MTA財政就會真的走向窘境。

郭納德希望MTA現階段能確保不漲價，幫助維護前線抗疫民眾、中產階級家庭的權益，他也承諾將竭盡所能支持MTA向聯邦政府爭取更多經費。

MTA 布碌崙 聯邦政府

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