至少2面禁遮蔽...法規vs.生計 餐館業者兩難

餐館為了為顧客保暖，將四周遮蔽擋風，但卻不符合市交通局規定。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬天來了又禁堂食，餐館業者只能採戶外用餐或外賣，為了吸引更多顧客，不少餐館將戶外用餐空間打造得溫馨又溫暖，不過根據市交通局(DOT)規定，大多數餐館的設置均不合規定；15日該局專員表示將派員上門檢查，若不合規業主須停業並改善；曼哈頓華埠 商業改進區執行總監陳作舟無奈表示，餐館業者現在的心態就是在「賭博」，在法規和維持生計間做選擇。

市交通局15日與市小商業服務局(SBS)共同舉辦線上講座，講解市府戶外用餐和零售業戶外營業項目(Open Storefronts)等相關法規；許多餐館業者問及，冬天來臨戶外用餐空間該如何保暖，市交通局指出，許多戶外用餐區為了供暖，將空間層層圍住讓顧客在裡面用餐，不過依規定，戶外空間的四個面，遮蔽面積不能超過50%以保持通風，同時客容率限25%。

有些餐館在戶外用餐座的二至三面，加裝可活動窗戶、塑膠隔板，或是透明塑膠布；但市交通局強調，至少兩面以上需「完全未遮蔽」，即便用活動式透明塑膠布擋風也不符合規定，更別說是窗戶或塑膠隔板了。

最近還有些餐館花大筆錢設計「包廂」，讓一定數量的同組顧客能夠享有私人用餐空間，對於該做法是否合規，市交通局則說，還需要與市衛生局、市府等單位溝通，目前尚無相關規定。

會上有餐館業者表示，自己按照市府規定，戶外用餐空間有兩面保持完全暢通，但是隔壁餐館將四面以塑膠布緊緊圍住，僅留一面作為顧客的出入口，最近天氣寒冷，他看到顧客寧願選擇隔壁餐館，自家符合規定卻流失顧客，他感到非常「不公平」。

華埠多數餐館的戶外用餐區都是三面圍起來，明顯不符合規定；陳作舟說，目前紐約市 的餐館普遍都不符合市交通局的規定，業者抱著「賭博」心態，「超過兩面封起來就算是室內，這項規定大多數業者都知道，但是選擇違規或是繼續做生意，也令業者兩難。」

曼哈頓中城餐館業者何Cindy表示，要讓業者既能符合市府規定又能兼顧保暖，根本就是「不可能」，若只靠外賣則法支撐人工與租金費用，還不如不要做；她說，自己了解保持用餐空間通風的必要性，但「既然全市餐館都不合規定，那當局者是否應思考如何幫助業者打造一個符合規定，又適合在冬天營業的戶外空間，否則市府通過全年戶外用餐計畫，又用一堆難以遵循的法規來對業者開罰，只會造成更多負擔。」