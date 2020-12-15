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康尼島元旦冬泳挑戰 因疫暫停

記者黃伊奕／紐約報導
持續117年的康尼島元旦冬泳挑戰2021年因疫情而暫停。（本報檔案照）
持續117年的康尼島元旦冬泳挑戰2021年因疫情而暫停。（本報檔案照）

著名的康尼島北極熊俱樂部冬泳活動因新冠疫情，確定將取消2021年元旦當天的活動，是該傳統活動持續117年來首度停辦。

成為又一個因疫情被叫停的活動，過去117年裡，每年；面對疫情這些勇士也無能為力。

康尼島北極熊俱樂部是美國歷史最悠久的冬泳俱樂部，從1903年開始每年元旦都舉行冬泳挑戰，數千名挑戰者在新年第一天聚集在康尼島海灘，衝入冰冷刺骨的大西洋，以突破自我，挑戰極限來開啟新一年。

北極熊俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)表示，雖然對這個偉大的傳統不能在2021年延續十分遺憾，但這是為了俱樂部成員、數以千計的參加者和數以萬計的觀眾安全所做出的正確決定，「相信在2022年，我們會變得更加強大，在此之前希望大家能依舊支持和幫助康尼島社區。」

雖然不會在2021年舉行活動，但是康尼島北極熊俱樂部和康尼島北極熊聯盟開通了一個籌款平台，希望民眾考慮通過捐款來幫助康尼島社區；托馬斯說，「雖然支持者不能前來康尼島，但仍舊可以在網上購買2021年康尼島北極冬泳活動紀念品。」

捐款網址為www.PolarBearClub.org，所有籌集的資金將用來幫助康尼島小商家應對疫情困境，支持康尼島教育、文化機構以及展開免費的公眾活動，例如夏日的焰火表演等。

康尼島 疫情 勇士

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