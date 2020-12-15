紐約接種疫苗第1人：漆黑隧道中 看見曙光

琳賽14日接種新冠疫苗，是紐約州首位疫苗接種者。(記者朱蕾/攝影)

紐約州 最大的醫療系統諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)14日成為全紐約州乃至全國的焦點，該院重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)成為紐約州首位、也是全美首批新冠疫苗 接種者；已連續十個月奮戰在抗疫一線的琳賽對該歷史性時刻頗為激動，表示猶如在漆黑隧道中前行，終於看到了曙光。

琳賽當日上午9時半在諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)的長島猶太醫療中心皇后區分院內，作為紐約州首位、接種由輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗。

琳賽接種後表示，「新冠疫情 爆發後，我們的團隊每天長時間工作以挽救生命，每當有病患去世時，醫護人員握著他們的手，與家屬打視頻電話傳達這一不幸消息，都是一種煎熬，這段時間是黑暗、痛苦的，今天我看到了隧道盡頭的曙光，雖然尚未走出隧道，但我們終將會迎來光明。」

琳賽還說，「作為醫療團隊的領導團隊成員，我要通過接種疫苗做表率，我不會讓我的團隊成員做任何我不會做的事。」

諾斯韋爾醫療系統執行長杜寧(Michael Dowling)表示，疫苗分配到該醫療系統非常重要，自疫情以來，他們持續在接受和治療新冠病患，已治愈10萬餘名感染者。

諾斯韋爾醫療系統收到的幾千支疫苗將分配給八家醫院，已準備了一個三階段優先級排序計畫，來為醫護人員注射疫苗，計畫的制定考慮員工的工作、地理位置、部門特性、工作職能和年齡。

此新冠疫苗的成分高度敏感，一旦從包裹的干冰中取出後，必須在90秒內放入冰箱；諾斯韋爾已購入20餘個能達到零下70度的冰櫃，每個冰櫃可存儲約25萬劑疫苗；還儲備了更多的針頭、手套和棉籤，用於疫苗注射。

諾斯韋爾首席藥物官斯特法斯(Onisis Stefas)表示，指定用於諾斯韋爾的第一批疫苗是14日早上通過聯邦快遞運抵的，該院開始根據制定的方案接種，15日(周二)將會大規模對一線醫務進行接種。