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暖氣、蠟燭…紐約市1/3住家火災發生在年底

記者顏嘉瑩／紐約報導
節日季開暖氣保暖再加上聖誕裝飾燈，用電量大，恐怕引發火災。(記者顏嘉瑩/攝影)
節日季開暖氣保暖再加上聖誕裝飾燈，用電量大，恐怕引發火災。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市下周將迎來冬季風暴，民眾開暖氣保暖，再加上節日季聖誕燈飾的裝飾，用電量大；市消防局表示，紐約市有三分之一的火災發生在年底，提醒民眾注意用電安全，以免發生悲劇。

根據市消防局近日發布的冬季節日安全影片，消防員格蘭特(Darren Grant)表示，年末火災頻發，有超過三分之一的火災，都發生在12、1、2月這三個月期間，由於民眾開暖氣保暖，再加上節日裝飾的聖誕燈飾、蠟燭等，讓這段時間裡火災成為威脅居家安全的首要兇手。

格蘭特說，其中以不當使用暖氣造成火災的情況最為常見，像是未按照指示安裝暖氣，或將暖氣放置在易燃物旁等；市消防局建議，民眾應該請專業技工協助安裝，或定時檢查暖氣功能是否正常，在購買暖氣前選擇有自動斷電功能以及有認證的設備，以及將暖氣放在離易燃物、床單、家具等至少三呎距離。

使用蠟燭也須格外小心，根據市消防局統計，有33%由蠟燭造成的火災，是由於民眾使用蠟燭未注意，或直接將蠟燭放在一旁導致；格蘭特說，要避免類似狀況，可使用穩固的金屬、玻璃或陶瓷蠟燭座；避免讓小孩、寵物靠近蠟燭；將蠟燭放置在易燃物至少四呎遠處；蠟燭燃燒時應該有人在旁邊注意；也可改用電動蠟燭。

另外在裝聖誕燈飾時，要注意若延長線上插有許多插頭，電線彼此不應打結交錯；注意電線是否有被地毯、家具等壓住；標示為戶外專用的聖誕燈僅在戶外使用；離開家裡、睡覺前應關掉所有燈飾電源等。

而民眾在購買人造聖誕樹時，注意是否有防火標誌；購買真樹時，則應盡量購買新鮮的樹，可透過樹葉是否翠綠，以及樹葉是否容易掉落來判斷；真樹澆水時，應該每天檢查水量，保持水位在樹幹上方，並且將樹擺在離暖氣、熱源至少三呎遠處。

市消防局表示，紐約市有三分之一的火災發生在年底。(截自市消防局影片)
市消防局表示，紐約市有三分之一的火災發生在年底。(截自市消防局影片)

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