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麥當勞「旗艦農民計畫」 長期支持小商家及農場

【紐約訊】
與家人或朋友在麥當勞用餐，盡享便利。麥當勞提供
與家人或朋友在麥當勞用餐，盡享便利。麥當勞提供

美國麥當勞公司長期以來服務社區，支持小商家企業。更致力於支持農業的可持續發展以及農民生計的長期經濟活力，與農場制訂了「旗艦農民計畫」。透過長期與農場合作，鼓勵農場之間互相分享，並通過分享及不斷溝通、改善，製造出更有品質的產品。不管是糧食作物、大田作物、畜牧生產，還是大農場、小農場，麥當勞希望將世界各地的農民聯繫起來。

另外，在食品的安全以及品質方面，為了讓顧客有更好、更安全的食用。麥當勞對於食品的選擇、安全性及品質上是非常謹慎、要求的，不管是在生產、製作皆是一樣。堅持使用100％真正的牛肉餡餅加少許鹽和胡椒粉調味、EggMcMuffin®用新鮮的雞蛋製成、Filet-O-Fish®三明治採用100％的白魚製成。酪乳脆皮雞肉中使用真正的酪乳，而McNuggets®雞肉由白肉雞肉製成。簡而言之，真實及優質的食材，是麥當勞長年以來在發展對顧客重要的事物。

近期，知名YouTuber紐約老尤，在他的YouTube頻道上，分享了他與家人用麥當勞線上點餐的便利性，以及麥當勞在食安、食材與農場部分的介紹。更有趣的是，老尤還即興的創作了一首歌曲「我要當一個農民」。

影片來源：紐約老尤YouTube頻道

麥當勞長期注重顧客用餐的質感，並相信從農場到顧客皆是息息相關的。不論從食品生產的方式、餐點的製作、到最後交到顧客的手中，每一個階段都事關重要。另外在營養方面，麥當勞非常專注於家庭和兒童，希望將最好的產品給顧客。其中，美國麥當勞公司在2019年已將33%的雞蛋供應轉向了非籠養雞蛋。目前，麥當勞在牛肉生產方式及環境做法上也在不斷的努力。同時極力推動動物健康和福利的改善。這些努力，都是為了讓顧客有更好的用餐品質。

更多有關麥當勞如何支持農場、小商家資訊請登錄麥當勞官方網站:https://corporate.mcdonalds.com

麥當勞不論從食品生產的方式、餐點的製作、到最後交到顧客的手中，每一個階段都事關重...
麥當勞不論從食品生產的方式、餐點的製作、到最後交到顧客的手中，每一個階段都事關重要。麥當勞提供

麥當勞 雞蛋 YouTube

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