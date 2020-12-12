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地鐵、公車手機付費…OMNY月底全市開通

記者金春香／紐約報導
MTA感應系統OMNY 年底前在全市所有地鐵站和公車上開通。（記者金春香／攝影）
MTA感應系統OMNY 年底前在全市所有地鐵站和公車上開通。（記者金春香／攝影）

紐約大都會運輸署(MTA)的新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY將於本月底在全市所有地鐵站和公車上全線安裝完畢，讓乘客通過手機即可無接觸式付費乘車。

日前紐約市472個地鐵站中，已經有458個安裝OMNY機器，自去年開通起，至今使用次數已超過3000萬次。

MTA表示，年底前，包括史泰登島上的公交和鐵路(Staten Island Railway)在內的所有地鐵站和公交車站都會全面啟動非接觸感應式付費系統，接下來幾周，將在布碌崙(布魯克林)和皇后區還未安裝的站點進行最後的安裝工作。

OMNY執行董事Al Putre表示，OMNY已幾乎無處不在，正在快速完成最後的安裝工作，保證所有乘坐紐約市交通工具的人，都可以用該世界級、現代化系統免接觸付費；目前使用OMNY支付的車費，已占所有已安裝該機器的地鐵站及公車收費總額的10%。

OMNY系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡；谷歌支付(Google Pay)主管Prakash Hariramani表示，使用數字錢包支付，乘客不必再排隊購買車票，該系統也更為安全。

OMNY還宣布明年擴展至長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)，此外OMNY卡也將於明年出台。

隨著OMNY進一步普及，1994年開始投入使用的捷運卡(MetroCard)預計會在2023年之前淘汰。

地鐵站 紐約市 手機

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