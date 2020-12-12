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紐約網購增包裹費？議員提案創收救MTA

記者金春香／紐約報導
州眾議員提案網路購物包裹收附加費用。（記者金春香／攝影）
州眾議員提案網路購物包裹收附加費用。（記者金春香／攝影）

為緩解大都會運輸署(MTA)的財政壓力，州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)日前提案，建議在紐約民眾網上購物運費中增加3元附加費，預計一年能獲得15億元收益，用來支持MTA運營。

住在布碌崙(布魯克林)的卡羅爾表示，他看到自己所住樓宇內經常有大量網上購物包裹，「如今聖誕節已經不是一年只有一次了，現在幾乎每天都是聖誕節。」不僅樓門口堆滿包裹，樓前也經常停著亞馬遜、聯邦快遞(Fedex)、UPS、USPS等多輛送貨卡車。

卡羅爾在州府的提案建議對紐約市五區內民眾網上購物增收附加費，也就是每個包裹收取3元費用，他認為這既能促使亞馬遜等商家提高環保意識、盡量將同一顧客的商品放在一個包裹中運輸，也能讓顧客更願意在當地小商店購買商品、促進小商業發展。

如今更多民眾在家辦公，再加上疫情的影響，網路購物數量攀升，「很多時候大家坐在家裡，突然發現需要一件商品，就立刻拿出手機，在網上下訂單。」卡羅爾希望該提案能促使人們在點擊購物確認鍵前會三思，「商家也會在包裝商品時採取更為環保和節約的方式。」

最重要的是，卡羅爾認為每個包裹3元附加費用每年能創造15億元收入，目前MTA陷入嚴重財政危機，卡羅爾說，不能只等著聯邦撥款援助，紐約也需要自救，幫助MTA維持正常運營。

該提案不對食物、藥品和尿布商品徵收額外包裹費用。

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