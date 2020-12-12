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「五力全開」線上演唱會 華裔網紅獻聲

紐約訊
Jason Chen陳以桐是華裔美國籍的雙語流行歌手，其YouTube頻道已有194萬人訂閱，總點閱數超過3.8億。(取自Jason Chen臉書)
Jason Chen陳以桐是華裔美國籍的雙語流行歌手，其YouTube頻道已有194萬人訂閱，總點閱數超過3.8億。(取自Jason Chen臉書)

「五力全開Our Hope線上演唱會」將於12月19日美東時間晚上9點線上播出。本活動是今年獨家專場的美國華人演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出，特邀眾歌手鼓勵華人走出疫情，為2021年唱出新希望。受邀歌手陣容強大，除邀請台灣藝人周興哲、林宥嘉、彭佳慧及馬來西亞歌手蔡恩雨線上演出外，另邀請由YouTube出身的翻唱紅人Jason Chen(陳以桐)，線上演唱3首自創歌曲。

Jason Chen陳以桐是台灣裔美國籍的雙語流行歌手，於美國出生，現居洛杉磯。原為Youtube上的翻唱紅人，但近年來陸續推出自己的原創歌曲及專輯，截至2020年11月，陳以桐的YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

Jason Chen陳以桐畢業於加州大學洛杉磯分校經濟系。他雖然在美國長大，但中文十分流利，能用中文在網路上與粉絲互動，他表示，這全部歸功於父母在他小時候有逼他學中文。他的母親為鋼琴老師，所以他自小接受音樂薰陶，精通鋼琴、吉他和小提琴等多項樂器。但他直到18歲才發現自己會唱歌，開始唱歌則是為邀請當時心儀女孩參加學校舞會。

他在2007年大學時期展開了音樂生涯，最初在Youtube上傳自己翻唱影片，雖然起初迴響不大，但2010年影片開始在網路上迅速竄紅。爾後他也常與其他知名網路翻唱歌手合作，在歌曲MV中也常有其他Youtuber參與演出。隨著演唱經驗愈來愈豐富，他開始著手製作原創音樂。2010年，他開始通過公司「音樂永不眠(Music Never Sleeps)」等展開各種在線的廣告活動。

Jason Chen陳以桐後來憑藉著天賦和良好的音樂造詣加上網路高人氣，在2011年發行首張個人原創專輯"Gravity"，此專輯裡共11首原創曲目，其中一首為中文歌，歌名叫Best Friends，是他在年輕時寫的一首關於戀愛的歌，目前已獲得超過3000萬的觀看次數。12月19日當天，他也會親自為大家演唱這首動人歌曲。

Jason Chen陳以桐表示，只要上本活動網站(網站於文章下方)，並提前登記即有機會獲得他的親筆簽名的麥當勞T恤。他邀請大家12月19日美東晚上9時，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著Jason Chen陳以桐一起迎接2021年新希望: ourhope.worldjournal.com。

「五力全開Our Hope線上演唱會」官網二維碼。(主辦方提供)
「五力全開Our Hope線上演唱會」官網二維碼。(主辦方提供)
華裔美籍創作歌手Jason Chen獻聲12月19日Our Hope線上演唱會，...
華裔美籍創作歌手Jason Chen獻聲12月19日Our Hope線上演唱會，為您唱出新希望。(Jason Chen/提供)

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