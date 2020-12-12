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H Mart柑仔店又來囉 專賣古早味

記者顏嘉瑩／紐約報導
韓亞龍與外貿協會等合作，將於12日至24日，舉辦為期兩周的台灣食品節活動。(外貿協會提供)
韓亞龍與外貿協會等合作，將於12日至24日，舉辦為期兩周的台灣食品節活動。(外貿協會提供)

韓亞龍超市(H Mart)從12日(周六)至24日(周四)期間，在全美指定15間分店舉辦為期兩周的年度「H Mart柑仔店！台灣食品節」活動，其中有四間分店位於紐約，將蒐羅許多在台灣受到歡迎的伴手禮，讓民眾尋回懷舊的美食記憶以及台灣滿滿的人情味。

曾多次舉辦台灣食品節的韓亞龍超市，看準亞裔市場的消費力，今年再與財團法人中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)、台灣經濟部中小企業處、OTOP(One Town One Product)及財團法人中衛發展中心合作，引進台灣特色食品，舉辦為期兩周的活動。

韓亞龍超市表示，「柑仔店」就是台語中的「雜貨店」，也是許多台灣人共同的懷舊記憶，不僅滿足民生需求，也是滿滿人情味的代表，此次以柑仔店為名，希望讓民眾找回屬於自己的美食記憶。

此次參與活動的15間分店中，有四間位於紐約，包括皇后區貝賽(Bayside)、長島傑瑞柯(Jericho)、上州哈茨戴爾(Hartsdale)和威彻斯特郡(Westchester County)的洋克市(Yonkers)等，另外全美還有多間分店參與。

在疫情期間，韓亞龍超市表示，除要求顧客遵守防疫規定，包括戴口罩、保持社交距離外，超市內部也嚴格遵守規定，包括控管入內人數、要求收銀員等工作人員戴手套以避免直接接觸物品、經常清理消毒全店範圍等。

另外根據韓亞龍網站，每天開店第一個小時優先保留給60歲以上耆老和高風險人群入內消費；醫護人員和第一線工作人員只要告知現場工作人員，可直接入店。更多活動相關資訊、地址，及防疫規定等可上https://www.hmart.com/查詢。

韓亞龍與外貿協會等合作，將於12日至24日，舉辦為期兩周的台灣食品節活動。圖為過...
韓亞龍與外貿協會等合作，將於12日至24日，舉辦為期兩周的台灣食品節活動。圖為過去食品節活動。(本報檔案照)

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