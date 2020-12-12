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皇后區農場博物館「冬季仙境」 數萬絹花綻放

記者朱蕾／紐約報導
「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)
「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)

皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)內的「冬季仙境」(Winter Wonderland)花卉樂園已經開放，數以萬計的絹花、獨特的設計、繽紛的色彩，成為冬季假日季民眾娛樂休閒的好去處。

皇后區農場與「花卉逃脫」(The Floral Escape)藝術設計團隊合作，以「逃離冬季」(Winter Escape)為主題，營造「冬季仙境」花卉樂園，是紐約市唯一的絹花戶外假日設施，帶來新的節日氣氛。

皇后區農場博物館執行主任魏普林(Jennifer Walden Weprin)表示，戶外假日花卉樂園裡有15個特別定製的裝置，包括一個薑餅村莊(Gingerbread Village)，裡面充滿鮮艷的花卉糖果，逼真到彷彿可以食用；拐杖糖玫瑰園(Candy Cane Rose Garden)，內有6呎長的花卉聖誕拐杖糖；1971年的白色骨董車(Austin FX4)被粉紅色的層疊花朵包圍，還有雪峰山莊(Snowy Peak Lodge)，年度最奇妙的花園、紫色馴鹿等。遊客可在歡樂的「奧利王位」椅子上與聖誕老人合影。

遊客能乘坐農場特色乾草堆車(hayride)到農場的假日市場逛一逛，這裡有各種各樣的聖誕樹、花環、聖誕紅等；也能在此選購獨特的聖誕禮物，從傳統遊戲、玩具和手工填充的動物玩偶應有盡有，還有皇后區當地製作的禮物。在農場裡當然也少不了與悠閒漫步的山羊、綿羊、羊駝等近距離接觸。

此外，皇后區農場正在舉行年度食品募捐活動，幫助皇后學院圓桌騎士食品分發處(Queens College's Knights Table Food Pantry)，歡迎民眾捐贈健康、耐儲藏的食物。

花卉樂園將持續到2021年1月10日(周日)，開放時間為周四和周五上午11時至下午4時，周六和周日上午10時至下午4時；網路購票每人24元，兩歲至十歲兒童每人15元；皇后區農場博物館免費入場，提供免費停車，地址：小頸公園大道(Little Neck Pkwy)73-50號。平安夜開放時間為上午10時至下午2時；聖誕節和新年關閉。

「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)
「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)
「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)
「冬季仙境」花卉樂園亮相皇后區農場博物館。(「花卉逃脫」提供)

皇后區 博物館 紐約市

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